Reuters Wout Weghorst

NOS Voetbal • vandaag, 06:18 Weghorst blijft bonken op Koemans deur en lijkt niet van plan daarmee te stoppen Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Altijd weer Wout Weghorst. Tegen de Turken had het Nederlands elftal hem al vroeg nodig om uiteindelijk tot de winst te komen. Hoe lang kan bondscoach Ronald Koeman nog om Weghorst heen dit EK?

Na de 2-1 winst op Turkije begonnen de ogen van Weghorst te twinkelen. Nog twee keer winnen en het Nederlands elftal is Europees kampioen. "Het is zo simpel als dat", stelde de stralende spits in de catacomben van het Olympiastadion. "Dit is een unieke kans."

"Ja, het kan echt", ging hij verder. "Ik krijg kippenvel. We moeten dit voelen met zijn allen. Ik geloof erin. En ik denk wel dat iedereen het voelt. Net als de fans, het hele land. We gaan ervoor."

3:50 Weghorst krijgt kippenvel bij dromen over EK-winst: 'Het kan echt!'

De kwartfinale is gewonnen op een bijna on-Nederlandse manier. Het is Ronald Koeman gelukt om de over-mijn-lijk-mentaliteit in dit Oranje te krijgen. Iedereen gaf alles, voor volk en vaderland, en werd daarvoor beloond.

Extra procentje door Wout

Het valt niet los te zien van de invalbeurt van Weghorst, met zijn haast Zuid-Amerikaanse voetbalbeleving. "Wout brengt wat Wout altijd brengt", legde Cody Gakpo dan ook uit.

"Veel energie, vechtlust, passie en strijd. Hij geeft ons daarmee ook allemaal een extra procentje. Al wilden wij het ook al zonder hem doen, Wout geeft ons net dat beetje extra."

Elftallen hebben aanjagers nodig. Jongens vol energie die daarmee de rest op sleeptouw nemen. Zoals Nigel de Jong dat jarenlang was, zoals Denzel Dumfries dat is en zoals Weghorst het nu weer laat zien. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft tegen de Turken was enorm.

"Uiteindelijk is duidelijk wat er gebeurt als ik erin kom", zei Weghorst. "Dat hoeft de trainer niet nog in de rust tegen me te vertellen. Dan weet ik precies wat er gevraagd wordt. We moesten duels gaan winnen en de controle terugpakken." En dat lukte.

Ook goed voor Depay

Natuurlijk is het ook anders voetballen met Weghorst in de ploeg. Nederland ging in Berlijn opportunistischer spelen, met meer druk naar voren en met meer voorzetten vanaf de zijkant. De komst van publiekslieveling Weghorst kwam de tot dan toe tegenvallende Memphis Depay ook ten goede.

Depay, die hard werkt, maar de echte topvorm lijkt te missen, kwam achter de spits te spelen en bloeide zichtbaar op. Met Weghorst als nummer '9' voor zich, oogt Depay vrijer. Tegen Oostenrijk (3-2 verlies) was het Weghorst die de bal klaarlegde, toen Depay zijn enige goal op dit EK tot nu toe maakte.

1:26 Veelbesproken Depay schiet Oranje op knappe wijze op 2-2 tegen Oostenrijk

Het is alweer drie weken geleden dat Weghorst, met zijn twee goals op het WK tegen Argentinië nog vers in het geheugen, werd gebombardeerd tot 'redder des vaderlands', na zijn winnende treffer in de eerste groepswedstrijd tegen Polen in Hamburg.

De 31-jarige Tukker, wiens toekomst bij Ajax of FC Twente lijkt te liggen, vertelde toen dat hij al een voorgevoel had dat hij die middag belangrijk zou zijn voor Oranje. Zoals hij ook al visualiseerde om met de beker in handen te staan. "We zijn er klaar voor om geschiedenis te schrijven", zei hij.

Depay en Weghorst samen?

Aan het hoofdstuk Weghorst lijkt dit EK maar geen einde aan te komen. Tegen de Turken bleek hij niet alleen voorin, maar ook achterin van waarde, toen hij een bal net voordat een tegenstander gevaarlijk kon worden, wegtikte. "M'n teentje."

Pro Shots Wout Weghorst is dolgelukkig na de winst op de Turken

De aanvaller uit Borne moest even schakelen, toen hij tijdens de voorbereiding op dit EK van Koeman te horen kreeg dat hij niet de eerste spits van Oranje zou zijn. Hij had er "twee dagen flink van gebaald", alvorens de knop om te zetten.

Gedurende het EK, na succesvolle invalbeurten, vertelde Weghorst in Wolfsburg dat hij het gevoel heeft steeds dichter bij een basisplaats te komen. Komt zijn kans dan in Dortmund, bij de halve finale tegen de Engelsen?

Weghorst samen met Depay op weg naar een plaats in de EK-finale? "Dat zou best een mogelijkheid kunnen zijn", liet de man die erover gaat, bondscoach Koeman, los. "We gaan kijken hoe we dat woensdag gaan aanpakken."

1:43 Engeland volgende Oranje-opponent: 'Eerste grote test komt er nu aan'