NOS Voetbal • vandaag, 17:20 'Redder des vaderlands' Weghorst appte vriendin dat hij zou scoren

2:17 Matchwinner Weghorst appte vriendin dat hij zou scoren: 'Onbeschrijfelijk'

De redder des vaderlands. Wout Weghorst kan zich wel in deze woorden vinden. De spits viel in de eerste EK-wedstrijd, tegen Polen, in bij een 1-1 stand en maakte minuten later de winnende treffer. "Onbeschrijfelijk", straalde Weghorst.

De spits appte zijn vriendin vanochtend al dat hij bij een gelijke stand in zou vallen en scoren. "Je visualiseert het."

"Ik was er klaar voor. De hele week al. Dit is een droomscenario", vindt Weghorst, die benadrukt dat het erg belangrijk is dat de eerste wedstrijd van het toernooi is gewonnen. "Het gevoel is goed en dat willen we graag vasthouden."

0:44 Terugkijken: Weghorst schiet Oranje in slotfase op voorsprong tegen Polen

Dat hij tot scoren komt op een eindtoernooi noemt Weghorst "zo speciaal". En dat terwijl hij ook bij zijn laatste interland op een eindtoernooi al belangrijk was. Hij scoorde op het WK in Qatar twee keer tegen Argentinië, in een wedstrijd die na strafschoppen verloren ging.

Tegen Polen werd er dus wel gewonnen. In de euforie blijven hangen, wil Weghorst niet. Hij hoopt dat er nog meer mooie momenten komen en dat Nederland op 14 juli met de beker in handen staat.

"Dat visualiseer je ook. We zijn er klaar voor om geschiedenis te schrijven."

Bekijk hieronder de samenvatting van Polen-Nederland.

5:18 Bekijk de samenvatting van Polen - Nederland