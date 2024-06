Koeman vond Oranje een uur lang heel goed: 'Zwaarbevochten zege, maar verdiend'

"We hebben het een uur lang heel goed gedaan", oordeelde Koeman kort na de wedstrijd in Hamburg. "We hebben heel veel kansen kunnen creëren, voetballend gezien was het een uur lang gewoon goed."

Toch kwam Oranje na een kwartier op achterstand, toen de Poolse spits Adam Buksa bij een hoekschop het best timede. Lange tijd kwam Oranje ondanks een handvol grote kansen niet verder dan een gelukkige gelijkmaker van Cody Gakpo, die scoorde met een van richting veranderd schot. Pas in de slotfase bezorgde invaller Wout Weghorst Nederland de zege.

"Het was zonde dat we op achterstand kwamen, die Polen hebben veel lengte", zei Koeman over de openingstreffer. "Eigenlijk had het bij rust 3-1 of 4-1 moeten staan, we kregen genoeg kansen." Daarmee doelde de bondscoach op missers van onder meer Memphis Depay, Virgil van Dijk en Gakpo.