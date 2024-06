NOS Voetbal • vandaag, 18:44 Verbruggen blinkt uit bij EK-debuut: 'Fantastisch mooi'

Na de 2-1 overwinning van Oranje op Polen ging alle aandacht naar Wout Weghorst. In de schaduw van de matchwinner eiste de 21-jarige keeper Bart Verbruggen ook een belangrijke rol op. En bleef daar even koel onder als hij zich binnen de lijnen getoond had. "Gelukkig kon ik het team helpen."

De keeper van Brighton & Hove Albion, die vandaag zijn debuut maakte op een eindtoernooi, houdt niet alleen vanwege de uitslag een positief gevoel over aan de wedstrijd. Hij zag dat Oranje dominant was en kansen creëerde.

Die mogelijkheden werden echter niet benut. "Misschien hadden we iets sneller afstand kunnen nemen van de Polen, maar ik denk dat we veel positieve dingen kunnen meenemen van deze wedstrijd."

Ook aanvoerder Virgil van Dijk had graag gezien dat Oranje iets zorgvuldiger met de kansen was omgesprongen. "Je moet er misschien wel eentje meer maken."

Een ander kritiekpuntje is het feit dat Nederland een tegengoal kreeg uit een standaardsituatie. En dat is niet voor het eerst. Van Dijk vindt dat de Poolse doelpuntenmaker Adam Buksa geblokt had moeten worden. "Dat moet beter."

Toch houdt Van Dijk een positief gevoel over aan de wedstrijd. "Uiteindelijk was het het allerbelangrijkste om de wedstrijd te winnen. Dat hebben we gedaan door als team hard te vechten met onze fans erbij. Dat is een lekker gevoel."

Middenvelder Joey Veerman is vooral kritisch op zichzelf. "Ik was slordig in mijn passing. Ik haalde in de eerste helft niet mijn niveau."

Invallers maken verschil

Zo ontevreden Veerman over zichzelf is, zo tevreden is hij over Wout Weghorst. En dan vooral over diens mentaliteit. "Je ziet aan zijn kop, als hij erin komt, dat hij gebrand is. Hij scoort bijna altijd als hij invalt."

Van Dijk en Verbruggen zijn ook allebei lovend over de invallers. "Jongens die van de bank afkomen, kunnen het verschil maken", zegt Van Dijk over Georginio Wijnaldum, Donyell Malen, Jeremie Frimpong en dus Wout Weghorst.

Die laatste werd bij binnenkomst in de kleedkamer getrakteerd op een applaus. Maar het was dus niet alleen voor hem een droomwedstrijd. Verbruggen kan ook terugkijken op een geslaagd duel.

Dat komt misschien wel door de Oranje-roes waar Verbruggen in zit. "Sinds we in Duitsland zijn, zie je overal Euro 2024 en je krijgt soms wat filmpjes van mensen die in het oranje door de straten lopen en die vandaag ook in het stadion zitten. Fantastisch mooi. Dat is wat ik hoopte ooit mee te maken en het stelt toe nu toe niet teleur."

Oranje gaat dus vol vertrouwen toewerken naar de wedstrijd tegen Frankrijk van aanstaande vrijdag. Van Dijk realiseert zich dat die wedstrijd niet zomaar gewonnen is. "We kunnen onze borst natmaken."