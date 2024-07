NOS Voetbal • vandaag, 16:22 Ook Oranjevrouwen kijken EK tijdens eigen voorbereiding: 'Juichen mee'

1:49 Oranjevrouwen bereiden zich voor op cruciale wedstrijden: 'Belachelijk moment'

Dat de Oranjevoetbalsters twee cruciale duels tegemoet gaan, wordt snel over het hoofd gezien in deze nu al drukke sportzomer met de succesvolle Oranjemannen bij hun EK en de steeds spannender wordende Tour de France.

Nederland speelt vrijdagavond tegen Italië in de EK-kwalificatie. Bij een zege is Oranje geplaatst, anders moet het ticket volgende week dinsdag tegen Noorwegen veilig worden gesteld.

Lineth Beerensteyn vindt de timing van de wedstrijden niet best. "Het is eigenlijk best wel belachelijk dat je midden in de zomer nog twee hele belangrijke EK-kwalificatieduels moet spelen. Bij de mannen zouden ze dit nooit doen, maar we kunnen er niks meer aan veranderen."

Samen kijken

Het voordeel van het EK voor mannen is wel dat de vrouwenploeg van bondscoach Andries Jonker zich niet hoeft te vervelen. Woensdagavond kijken ze met z'n allen naar de halve finale van Nederland tegen Engeland. "Het staat in het schema. Wij zitten voor de buis, net zoals de mensen thuis. We schelden, we juichen, alles is slecht en dan ineens geweldig."

Gevraagd naar de nationale discussie Memphis Depay of Wout Weghorst in de spits, weet Beerensteyn wel wat Ronald Koeman moet doen. "Ik zou Memphis laten staan", stelt ze na enige denktijd vast.

De knop moet dus om voor Beerensteyn en Oranje. "Op naar vrijdag, dan moeten we er met zijn allen staan, want we willen ons kwalificeren. Iedereen is uitgerust en je merkt dat iedereen fit is. Er wordt gas gegeven en het niveau gaat steeds omhoog."

1:37 Brugts perfecte opvolger voor gestopte Martens? 'Vind ik wel compliment'

Het eerste duel met Italië ging verrassend met 2-0 verloren. Ook de uitwedstrijd in Finland werd niet gewonnen. Toch maakt Kerstin Casparij zich absoluut geen zorgen. "De vorige keer zagen we ook dat het een hele stugge ploeg is. Als we ze daarin matchen en aan de bal rustig blijven, dan acht ik onze kansen wel groot."

"Het was een beetje een offday en daar werden we in verrast. Dat is gebeurd en daarom zijn we nu extra scherp."

Ook Esmee Brugts weet hoe simpel de taak eigenlijk is. "Het is belangrijk dat we die wedstrijd winnen, want dan ben je in principe gekwalificeerd. Ik heb vertrouwen in het team. Het wordt geen makkelijke wedstrijd, maar ik heb er zin in."

Nederland - Italië bij de NOS Het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Italië is vrijdagavond om 20.45 uur live te zien op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.25 uur. Ook is de wedstrijd te volgen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.