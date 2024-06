NOS Voetbal • vandaag, 19:53 In allerlaatste Oranje-wedstrijd zwaait Martens af met gelijkspel in Finland

In allerlaatste Oranje-wedstrijd zwaait Martens af met gelijkspel in Finland

Het tijdperk Lieke Martens bij Oranje zit er nu echt op. Het boegbeeld voor veel jonge voetballende meisjes in Nederland speelde dinsdagavond voor de allerlaatste keer mee in het Nederlands elftal. Ze moest in de EK-kwalificatiewedstrijd bij Finland genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.

Afgelopen vrijdag nam Martens tijdens de thuiswedstrijd tegen Finland al vol tranen afscheid van het Nederlandse publiek, maar het zat er nog niet op voor de Limburgse sterspeelster. Want in een zonnig Finland kon Martens nog één keer proberen te vlammen met de nationale ploeg.

Maar het ging eigenlijk vanaf het begin af aan moeizaam in het Finse Tampere. Continu had Oranje het lastig met de 35-jarige aanvalster Linda Sällström. Zij was met haar snelheid een plaag voor de Nederlandse verdediging. De onder de lat teruggekeerde Daphne van Domselaar wist haar inzetten wel te keren.

Kopzorgen waren er dus vanaf het begin voor trainer Andries Jonker, die ook Victoria Pelova al snel in de wedstrijd zag uitstappen met een blessure.

En zonder Esmee Brugts, door ziekte afgehaakt, creëerde Nederland amper wat. De voorsprong na iets meer dan een kwartier spelen kwam dan ook uit de lucht vallen.

Grote fout Finse keepster

Een enorme blunder van de Finse doelvrouw Tinja-Riikka Korpela hielp Lineth Beerensteyn aan een treffer. Korpela besloot bal voor haar doel langs te spelen, maar deed dat zo slecht dat de trap in de voeten van Beerensteyn belandde.

De spits die vrijdag Nederland ook al langs Finland hielp, was nu weer trefzeker.

0:41 Grote fout Finse keepster zorgt voor openingstreffer van Beeresteyn

"Het hoeft niet hard, het hoeft niet mooi, als ze maar tussen de palen gaan", zei Oranje-aanvoerster Sherida Spitse deze week over het feit dat Oranje maar bar weinig scoort de laatste wedstrijden.

Dat het niet mooi hoefde, bleek wel bij de openingstreffer. Maar in Finland bleken de woorden van Spitse verder weinig impact te hebben gehad. Meer doelpunten bleven uit, want het liep bijzonder stroef bij Oranje. Lange ballen in de richting van de afzwaaiende Martens leverden vaak niks op.

Mooie gelijkmaker

En dat kwam de ploeg van Jonker duur te staan. Omdat Finland wel bleef voetballen, viel de 1-1.

Jutta Rantala, speelster van Leicester City, kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied en haalde prachtig uit. Van Domselaar raakte de bal nog met haar hand, maar kon de gelijkmaker niet voorkomen.

0:44 Rantala haalt prachtig uit en scoort de Finse gelijkmaker tegen Oranje

Daarna ontsnapte Nederland een paar minuten voor tijd aan de nederlaag. Olga Ahtinen kon geheel vrijstaand voor de keeper een voorzet niet in het doel krijgen.

Zo bleef het bij 1-1 en dat was vooral voor Martens, na al haar successen in Oranje, een teleurstellend resultaat.

Maar met dat tegenvallende resultaat staat Nederland nog wel altijd bovenaan in de groep. Dat komt ook doordat Italië en Noorwegen dinsdagavond ook met 1-1 gelijkspeelden. De eerste twee landen gaan rechtstreeks naar het EK.

NOS De stand