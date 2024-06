NOS Martens staart voor zich uit in Tampere

NOS Voetbal • vandaag, 20:42 Martens laat Oranje vol teleurstelling achter zich: 'Niet het afscheid dat ik wilde'

Met teleurstelling, boosheid en misschien wat irritatie stond de afzwaaiende Lieke Martens na afloop van het teleurstellende gelijkspel van Oranje in Finland de pers te woord.

"Dit is absoluut niet het afscheid dat ik wilde", zei de 31-jarige aanvalster.

"Waar het misging? We waren niet fel genoeg, niet vast aan de bal en we zetten niet genoeg druk. We liepen continu achter de bal aan en waren daardoor totaal niet dominant."

Vrijdag stond de Limburgse nog met tranen in haar ogen op Het Kasteel in Rotterdam. Daar nam ze afscheid van het Nederlandse publiek met een EK-kwalificatiezege op Finland, maar in de uitwedstrijd liep het voor geen meter bij Oranje.

"Daar baal ik ontzettend van. Ik wil het gewoon goed afsluiten en dus had ik willen winnen. Maar eerlijk is eerlijk, Finland heeft dat punt zeker verdiend."

Dat vond haar coach, Andries Jonker, ook. Hij zag Nederland totaal niet goed spelen: "Het seizoen duurt daarvoor misschien ook net wat te lang. Daarnaast missen we ook te veel spelers om een goede wedstrijd te kunnen spelen. Als we bijna een heel elftal missen, dan win je niet zomaar hier. Dan is dit inderdaad het maximaal haalbare."

'Ik moet die bal gewoon wegrammen'

Aanvoerster Sherida Spitse neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het teleurstellende gelijkspel. Zij was in negatief opzicht betrokken bij de gelijkmaker van Finland.

"Ik moet die bal gewoon wegrammen, maar ik wil het voetballend oplossen. Dan scoren ze, dat is echt balen. Maar wij hebben ook gewoon niet goed gevoetbald. Dit is een terechte uitslag."

Kritisch op zichzelf

Martens was tijdens de wedstrijd amper zichtbaar. Ze kon Nederland niet bij de hand nemen zoals ze dat in het verleden zo vaak heeft gedaan. En dat zorgt ook voor een lichte irritatie, zo leek het.

"Ik wil gewoon dat ze zich direct kwalificeren voor het EK en dus had ik ze beter achter willen laten. Dat verdienen de meiden ook. Zij zijn zo goed voor mij geweest, dan moet ik ook alles geven. Dat heb ik wel gedaan, maar voetballend kon het veel beter."

Jonker had Martens vandaag ook meer gegund. "Je hoopt dat je met 3-0 wint en dat ze drie keer scoort. Ze heeft vandaag wel haar stinkende best gedaan, maar ik had graag gezien dat ze een belangrijkere rol had gespeeld."

Spitse hoopt dat vooral dat Martens, ondanks het gelijkspel, wel kan terugkijken op een hele mooie carrière.

"Zij is een grote speler en ze heeft veel betekend voor ons. Voor haar had ik graag nog de drie punten willen hebben. Maar als je kijkt naar welke prijzen ze heeft gepakt, voor welke teams ze heeft gespeeld en hoeveel wedstrijden ze voor het nationale team speelde, dan kun je alleen maar 'chapeau voor Lieke' zeggen.

En ja, zo kijkt Martens er morgen misschien ook wel naar. "Hoewel ik nu nog niet besef dat dit de allerlaatste was, ben ik tevreden en trots op wat ik heb mogen bereiken."