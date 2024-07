AFP Gareth Southgate

NOS Voetbal • vandaag, 19:46 Southgate grapt over vertraging Oranje: 'Ze zijn nog wel op tijd voor het eten'

De Engelse bondscoach Gareth Southgate denkt niet dat de vertraging die het Nederlands elftal dinsdagavond opliep enige impact zal hebben op de wedstrijd van woensdagavond tegen zijn Engeland, in de halve finales van het EK. "We spelen pas om 21.00 uur. Er is dus nog tijd genoeg."

De bondscoach reageert daarmee op het nieuws dat het Nederlands elftal alsnog met het vliegtuig naar Dortmund gaat, omdat de trein uitviel. "Ik weet zeker dat ze nog op tijd zullen zijn voor het eten. Ik denk dus niet dat het enige invloed op de wedstrijd gaat hebben."

0:39 Southgate denkt niet dat vertraging Oranje parten speelt: 'Er is nog tijd genoeg'

Southgate, die in Engeland veel kritiek krijgt op het spel van de nationale ploeg, staat woensdagavond tegenover Oranje in Dortmund. De Engelsman liet dinsdagavond weten dat hij zich al goed heeft voorbereid op zijn tegenstander. "We hebben een vrij duidelijk beeld."

Wat dat beeld dan precies is, vertelt de bondscoach niet met veel woorden. Wel geeft hij aan dat Oranje een heel sterke verdediging heeft. "Wij kennen ze goed", zegt hij over onder meer Nathan Aké en Virgil van Dijk, die in de Engelse competitie spelen.

"Maar ze hebben ook aanvallers die een hoger niveau hebben dan de aanvallers van tegenstanders die we tot nu toe gehad hebben."

'Zware wedstrijd'

Spits Harry Kane denkt dat Engeland dan ook een zware wedstrijd wacht. "Net zoals onze vorige wedstrijden dat waren. Nederland is aanvallend en verdedigend goed, dit wordt dus weer een echte test. Of er een favoriet is? Daar wil ik niet over praten. Als wij op ons hoogste niveau presteren, kunnen we wel iedereen verslaan."

2:00 Kane plaatst Engeland niet in favorietenrol : 'Nederland wordt wederom zware test'

Dat heeft Engeland in de laatste jaren wel bewezen met een finaleplek op het EK van 2021 en een halvefinaleplaats nu in Duitsland. "Dat we het zover schoppen, is geen toeval", vindt Southgate.

"We zijn echt consistent nu. Sinds het WK in Rusland in 2018 behoren we bij de top vijf van de wereld. We willen ook elke keer naar de eindfase van een toernooi, want alleen zo zal je leren om te winnen. De ervaring uit de vorige toernooien zal ons nu helpen."

