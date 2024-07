NOS Voetbal • vandaag, 12:49 Oranje mag van Koeman even genieten van halve finale EK: 'Maar willen wel verder' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

5:15 Koeman: 'Hebben een droom met elkaar, het EK winnen’

"Dit voelt wel bijzonder", moet zelfs Ronald Koeman, Europees kampioen van 1988, aan de vooravond van de halve finale van dit EK toegeven. Nog twee hordes en een rondvaart lonkt. "We hebben met elkaar een droom", vertelt de bondscoach in Dortmund.

"De halve finale, in een geweldig stadion, tegen een grote natie, met veel steun van de Nederlandse supporters. We mogen wel even genieten van het moment waar we nu zijn", stelt Koeman, om er direct aan toe te voegen: "Maar wij willen verder."

De groepsfase was interessant, Roemenië was leuk, Turkije was spannend, maar het gaat er nu écht om. Je voelt aan alles dat er een historische voetbaldag aankomt. Het Nederlands elftal kan, gesteund door zo'n 80.000 landgenoten, voor het eerst in 36 jaar weer de finale van het EK halen.

Bijgeloof telt

De eerste details van een eventuele huldiging zijn al bekend. Mocht Oranje de beker winnen, dan mag aanvoerder Virgil van Dijk die dinsdag tonen voor een uitzinnige menigte in Amsterdam. Een soort Koningsdag 3.0.

ANP Ronald Koeman viert feest met Cody Gakpo na de winst op de Turken

Ondertussen worden er allerlei hoopgevende theorieën en voorspellingen uit de kast getrokken. Het 'EK-orakel' Walter de aap voorspelt vanuit de dierentuin van Dortmund dat Nederland wint van Engeland.

En uit belangwekkende statistieken blijkt dat de afkomst van de scheidsrechter van de EK-finale voorspelt welk land het EK daarop de eindstrijd haalt. De voorgaande vier EK's haalde telkens het land van de scheidsrechter van de voorgaande editie de finale. En wie floot de laatste EK-finale? Jawel, Björn Kuipers.

In 1974 verloor Oranje de WK-finale, om veertien jaar later de EK-finale te winnen. In 2010 verloor Oranje de WK-finale. En nu, veertien jaar later?

Studio Fußball/NOS De theorie van de scheidsrechter

En dan staat veertien ook nog eens voor Johan Cruijff, de grootste voetballer die ons land heeft voortgebracht. Ja, het zijn van dit soort dagen. Plots kent iedereen bijgeloof. Zelf NOS-analist Rafael van der Vaart meldt zich in Dortmund met een oranje armbandje om. Alles kan van invloed zijn.

Totale ontspanning bij Koeman

In dat licht was de voorbereiding van Oranje allesbehalve ideaal, dankzij een vogel die het Duitse treinverkeer rondom Wolfsburg stillegde. De plannen moesten worden gewijzigd, de persconferentie werd afgezegd en in plaats van de trein pakte de selectie het vliegtuig naar Dortmund.

Die hele situatie had voor stress kunnen zorgen bij Koeman, maar dat gebeurde totaal niet. Vanaf het moment dat Oranje na de zege op Turkije in de kwartfinales terugkeerde naar Wolfsburg, lijkt de bondscoach totaal ontspannen te zijn.

1:36 Treinuitval door vogel deert Koeman niet: 'Geen probleem, het is goed zo'

Nu wacht Engeland. Het land met de duurste selectie volgens het gerenommeerde Transfermarkt. Volgens de site is het Engelse team bij elkaar zo'n 1,52 miljard waard. Veel meer dan finalist Spanje (965 miljoen) en nog meer dan Nederland (815 miljoen).

Hoge waardes, lage cijfers

Toch weet Koeman dat er kansen liggen. De grote sterren van de Engelsen overtuigen allerminst. Hoewel Nederland dit EK dankzij de twee verlengingen van Engeland een uur minder op het veld stond, zijn de aanvallende cijfers van Oranje veel beter, berekende statistiekenbureau Opta.

Het team van Koeman kwam tot nu toe tot 74 schoten, waarvan twintig op doel. Daarbij noteerde de ploeg 8,1 expected goals. Ter vergelijking: in zestig minuten meer kwam het team van Gareth Southgate tot 58 schoten, waarvan zestien op doel en 4,4 expected goals. Het laagst van alle vier de halvefinalisten.

Expected goals (xG) Deze statistiek toont het aantal goals dat je van een speler of team logischerwijs kunt verwachten, op basis van de kwaliteit van de schietkansen. Dat is gebaseerd op een grote database met soortgelijke kansen. Bij het bepalen ervan wordt rekening gehouden met een aantal factoren. Eén daarvan is een simpele voetbalwet: je moet schieten om te scoren. Maar ook zaken als de hoek van waaruit de poging komt, of het een kopbal of een schot is en of er veel of weinig druk op de schutter wordt uitgevoerd, zijn van belang.

De strategie van Engeland is helder: de nul houden en erop vertrouwen dat er met zoveel aanvallende kwaliteiten, met onder meer Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham en Bukayo Saka in de gelederen, altijd wel een grote kans wordt gecreëerd, zij het via een standaardsituatie.

"Ze hebben een duidelijk beeld afgegeven dit EK en zijn moeilijk te verslaan", concludeert Koeman. "Ze hebben misschien geen geweldige wedstrijden gespeeld, maar staan wel bij de laatste vier."

De bondscoach verwacht dat de elftallen elkaar niet veel ontlopen. "We kennen elkaar heel goed en het zal op details beslist worden." Angst dat de Engelse machine vol wereldsterren plots op volle toeren gaat, heeft hij niet.

"Het is duidelijk dat ze beter kunnen. Maar wij kunnen ook de perfecte wedstrijd spelen, die hebben we ook nog niet gespeeld."