ANP Gareth Southgate

NOS Voetbal • vandaag, 21:16 Veerkrachtig Engeland opnieuw in EK-finale: 'Geloof niet in sprookjes, wel in dromen'

"Ik geloof niet in sprookjes, maar wel in dromen." Drie jaar na de verloren finale tegen Italië staat Engeland onder bondscoach Gareth Southgate opnieuw in de eindstrijd van het Europees kampioenschap.

Op de vooravond van een nieuwe kans om de decennialange prijzendroogte te doen vergeten, oogt de 53-jarige manager ontspannen. "We hebben zin in de uitdaging", zegt hij op de laatste persconferentie voor de finale, waarin topfavoriet Spanje morgenavond de tegenstander is.

Karakter en veerkracht

"We zijn de afgelopen weken beter geworden. Het team heeft enorm veel karakter en veerkracht getoond." Dat laatste is een van de sleutelwoorden tijdens het drukbezochte mediamoment: veerkracht. Southgate en de aangeschoven aanvoerder Harry Kane benadrukken het keer op keer. Resilience.

De Engelsen kwamen tijdens de knock-outfase van dit toernooi in ieder duel op achterstand, om die wedstrijden uiteindelijk alsnog in hun voordeel te beslissen. Southgate: "We hebben nu veel ervaring met grote wedstrijden." Kane, daaraan toevoegend: "We willen heel graag die laatste stap zetten."

Southgate weet dat het niet makkelijk gaat worden om die laatste stap daadwerkelijk te zetten - en dus de EK-titel te pakken. Spanje toonde zich dit toernooi immers de sterkste ploeg van allemaal, terwijl Engeland allerminst overtuigde.

EK-finale live bij de NOS De finale tussen Engeland en Spanje is om 21.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl, in de NOS-app en op NPO Start en is te beluisteren op NPO Radio 1. De voorbeschouwing start om 20.30 uur. Voor blinden en slechtzienden is dit duel met audiodescriptie te volgen op NPO 1 Extra. Via ons liveblog blijf je in de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws.

"De Spanjaarden hebben een heel duidelijke manier van spelen. Net als elke Spaanse ploeg zijn ze heel goed in het behouden van balbezit en ze kunnen uitstekend de druk op hun tegenstander houden."

Wat Engeland daar tegenover te bieden heeft? "Ook wij zijn de laatste wedstrijden goed in balbezit geweest", verwijst Southgate onder meer naar de gewonnen halve finale tegen Oranje. "We hebben in de laatste duels onze ware aard getoond. De versie die we wilden tonen."

Onvoldoende gewaardeerd

Southgate vindt dat de Engelse ploeg dit toernooi niet voldoende werd gewaardeerd. Alleen de eindzege kan daar volgens de coach verandering in brengen. "We weten dat we de trofee moeten winnen om het respect van de voetbalwereld te voelen."

Aanvoerder Kane heeft in ieder geval vertrouwen in een goede afloop. "We hebben dit toernooi een aantal lastige momenten gehad, maar we hebben het gered. Daardoor hebben we een enorme hoeveelheid geloof opgebouwd. Dat is alles wat je nodig hebt in een finale."