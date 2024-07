AFP Harry Kane passeert de Europese beker

Aanvoerder Kane na zijn zesde verloren finale: 'Dit gaat lang pijn doen'

Voor de tweede keer op rij verloor bondscoach Gareth Southgate met Engeland de finale van het Europees kampioenschap voetbal. Drie jaar geleden boog zijn team na strafschoppen voor Italië, nu was Spanje in de finale met 2-1 te sterk.

"Ik ben trots op mijn spelers", zei de 52-jarige Southgate. "Ze hebben dit toernooi alles gegeven."

Engeland kwam in de finale terug van een achterstand, maar verloor door een late goal van Mikel Oyarzabal met 2-1 in Berlijn. "We waren niet goed genoeg", aldus Southgate. "Spanje was het beste team. Kleine fouten, die maken het verschil in dit soort wedstrijden."

De Engelse aanvoerder Harry Kane kon net als op de rest van dit EK weinig indruk maken. Hij werd na ruim een uur vervangen door Ollie Watkins, de matchwinner in de halve finale tegen Nederland.

"Het was een lastige wedstrijd", zei Kane. "We kwamen terug in de wedstrijd en hadden het momentum, maar konden dat niet vasthouden. Het is niet makkelijk om een finale te bereiken. Dan moet je die kans grijpen. Dat hebben we weer niet gedaan. Dit gaat lang pijn doen."

Zesde verloren finale

Harry Kane greep opnieuw naast een hoofdprijs. De verloren eindstrijd tegen Spanje was de zesde finale die de 30-jarige spits met club of landenploeg verloor.

Southgate wilde na de nederlaag nog niet over zijn toekomst praten. "Ik denk niet dat dit het juiste moment is om zo'n beslissing te nemen", zei hij. "Ik moet met de juiste mensen overleggen. Dat is iets voor later."

Southgate kreeg tijdens het EK veel kritiek op het saaie spel van Engeland. Britse fans bekogelden hem na de laatste groepswedstrijd tegen Slovenië zelfs met bierbekers.