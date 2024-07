AFP Spaanse supporters vieren de overwinning in Madrid

NOS Nieuws • vandaag, 01:17 Volksfeest in Spanje losgebarsten na winst EK voetbal, huldiging rond 20.00 uur

In Spanje werd direct na de winst van het Europees kampioenschap voetbal gisteravond groots feestgevierd in meerdere steden. Het mannenelftal van het land werd voor de vierde keer Europees kampioen. In Berlijn werd Engeland met 2-1 in de finale verslagen.

De grootste viering was in Madrid. Daar waren vele duizenden supporters bijeengekomen op Plaza de Colón om de wedstrijd op een groot scherm te kijken.

Direct na het laatste fluitsignaal barstte het feest los:

Ook op andere plekken in het land was het groot feest. El País bericht bijvoorbeeld over een viering in de gemeente Matáro in de buurt van Barcelona. Daar woonde Lamine Yamal, de 17-jarige Spanjaard die door Europese voetbalbond UEFA werd uitgeroepen tot beste jonge speler van het EK. Op een groot scherm keken ruim vierduizend fans naar de ontknoping van het EK.

Ook iets verderop in Barcelona werd gevierd. Daar keken duizenden mensen op een scherm op Plaça de Catalunya in het hart van de stad de wedstrijd.

In Nederland gingen kleine groepjes Spanjaarden de straat op. Zo werd ook in onder meer Amsterdam en Utrecht feest gevierd op straat. In Utrecht vierde een groepje supporters de winst in de Korte Jansstraat:

NOS/Sid van der Linden Spaanse supporters in Utrecht

De Spaanse ploeg zal vandaag per vliegtuig rond 14.00 uur aankomen in Madrid. Eerst worden de Spanjaarden in het Zarzuelapaleis ontvangen door koning Felipe. Vervolgens gaan de spelers en de staf door naar het werkverblijf van de Spaanse premier Sánchez.

Daarna volgt de huldiging op Plaza de Cibeles, een van de bekendste pleinen van Madrid. De spelers worden in een bus door de omliggende straten gereden en komen naar verwachting rond 20.00 uur aan op het plein om de beker te tonen aan de aanwezige supporters. Volgens Spaanse krant ABC wordt verwacht dat honderdduizenden mensen de straat op gaan om met de spelers feest te vieren.