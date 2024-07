Bejubelde bondscoach De la Fuente: 'Met beste spelers is het makkelijk werken'

AFP Bondscoach Luis de la Fuente gaat de lucht in

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente kon zijn geluk niet op na het veroveren van de Europese titel in Berlijn. In de finale was Spanje met 2-1 te sterk voor Engeland.

"Ik kan niet gelukkiger zijn", zei De la Fuente. "Het is een echt team. Europese kampioenen zijn het. Ik was al trots en ben nu nog trotser. Het bevestigt wat we zijn. Voor mij zijn ze de besten. Met de beste spelers is het makkelijk werken."

Ook aanvoerder Álvaro Morata was in de wolken. "Het hele team heeft fantastisch gewerkt", zei de spits. "Ik ben erg trots."

Morata prees zijn coach De la Fuente: "Hij heeft vanaf dag één in ons geloofd."

Mikel Oyarzabal kon zijn geluk niet op na de finale . "Ik heb gedaan wat ik moest doen", zei de maker van het winnende doelpunt. "Ik was al blij toen ik voor het EK werd geselecteerd. Maar nu heb ik het geluk gehad dat ik een duel mag beslissen."

Oyarzabal, spelend voor Real Sociedad, kwam in de tweede helft in het veld voor aanvaller Álvaro Morata.

"Wij verdienden het om het EK te winnen", zei Nico Williams, die Spanje op voorsprong schoot in de finale tegen Engeland (1-0). "Engeland heeft veel spelers die het verschil kunnen maken. Maar we hebben van ze gewonnen. Nu gaan we feestvieren."