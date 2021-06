Knielen op EK leidt tot verdeeldheid, in Nederland evenveel voor- als tegenstanders

De geschiedenis van 'taking a knee'

De eerste sporter die knielde voor een wedstrijd was Colin Kaepernick, quarterback van het NFL-team San Francisco 49ers. Hij knielde in 2016 tijdens het volkslied voor de wedstrijden van zijn team. Kaepernick deed dit uit protest tegen politiegeweld in zijn land. Later werd 'taking the knee' synoniem voor de Black Lives Matter-beweging.

Daarna namen ook andere sporters in Europa het over. Zo bracht coureur Lewis Hamilton het naar de Formule 1 en werd er in de hoogste Engelse voetbalcompetities geknield in het afgelopen seizoen. Ook daar was de steun niet 100 procent. In de Formule 1 knielde bijvoorbeeld Max Verstappen niet. In de voetbalcompetities in Engeland bleven bijvoorbeeld de zwarte spelers Wilfried Zaha en Lyle Taylor staan.