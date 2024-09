Slot is Ten Hag de baas: Liverpool wint ruim op Old Trafford

Bij Liverpool onderscheidde de Colombiaanse aanvaller Luis Díaz zich voor rust met twee fraai uitgespeelde goals, waarbij Mohamed Salah twee keer de aangever was. Het Egyptische clubicoon tekende in de tweede helft voor de 3-0.

Ook Gravenberch sterk

Ook Ryan Gravenberch speelde scherp op het middenveld van Liverpool. De Oranje-international onderschepte in de 35ste minuut een pass van United-middenvelder Casemiro en leverde de bal in bij Salah. De Egyptenaar gaf Díaz vervolgens de 0-1 op een presenteerblaadje.

In de tweede helft probeerde United een ommekeer te forceren. De matig spelende Casemiro werd door Ten Hag in de kleedkamer achtergelaten voor invaller Toby Collyer, maar de wisseling zorgde niet voor nieuw elan.

Sterker, Salah maakte Old Trafford al in de 56ste minuut definitief monddood door op aangeven van Dominik Szoboszlai 0-3 te scoren. Liverpool tikte United daarna een minuut of tien even helemaal zoek.