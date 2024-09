Chelsea wint niet in derby, Newcastle in slotkwartier langs Tottenham

Isak scoort voor Newcastle

Newcastle United ging met de winst aan de haal in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-1). De Zweed Alexander Isak hielp met een intikker het team van trainer Eddie Howe in het slotkwartier aan de overwinning.

Harvey Barnes had Newcastle voor rust op 1-0 gezet, waarna Tottenham via een eigen goal van Dan Burn in de 56ste minuut op 1-1 was gekomen. Bij Tottenham ontbrak de geblesseerde Micky van de Ven. Hetzelfde gold voor Sven Botman bij Newcastle.