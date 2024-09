ANP/NOS Erik ten Hag uit Haaksbergen en Arne Slot uit Bergentheim

NOS Voetbal • vandaag, 06:00 Ten Hag vs Slot in Engelse klassieker: twee maniakale voetbaldieren, één charmeur Thierry Boon redacteur/verslaggever NOS Sport

Thierry Boon redacteur/verslaggever NOS Sport



Op het iconische Old Trafford, 'The Theatre of Dreams', wordt om 17.00 uur afgetrapt voor een van 's werelds grootste voetbalwedstrijden. Manchester United tegen Liverpool, maar ook Erik ten Hag uit Haaksbergen tegen Arne Slot uit Bergentheim.

De twee Nederlanders trainen twee van de grootste clubs op deze aardbol. Terwijl het eerste chagrijn rondom de 54-jarige Ten Hag alweer merkbaar is, na de nederlaag bij Brighton, komt men in Liverpool woorden tekort om de euforie rondom de negen jaar jongere Slot te beschrijven.

De voormalig eredivisie-coaches hebben veel raakvlakken.

Voetbaldieren deluxe

Zo voldoen Ten Hag en Slot aan de kenmerken van een topcoach anno 2024: een maniakaal voetbaldier. Altijd bezig met het spelletje, weet ook Wilco van Schaik, die als directeur van FC Utrecht de trainer Ten Hag in 2015 oppikt van de beloften van Bayern München en naar de Domstad haalt.

Pro Shots Ten Hag als trainer van FC Utrecht

"Ik belde hem vaak op vrijdagavond en vroeg dan waar hij uithing", vertelt Van Schaik. "Eigenlijk wist ik het dan al, want Erik was altijd onderweg naar een wedstrijd. Alvast een komende tegenstander bekijken. Hij stuurde geen assistent of vroeg niet alleen beelden op. Nee, Erik ging altijd naar het stadion toe, liet niets aan het toeval over."

"Wat ook typerend was: zijn gezin bleef achter in Oldenzaal en Erik nam een appartement pal naast ons stadion in Utrecht. 's Avonds om acht uur kreeg hij eten mee van de club, vertrok hij naar huis, om de volgende ochtend om zes uur er weer als eerste te zijn."

Die serieuze benadering zit er al vroeg in. Wanneer Ten Hag als tiener met vriendjes naar voetbalwedstrijden gaat, komen z'n makkers vaak moe thuis. De coach in de dop heeft ze ongevraagd negentig minuten lang live van analyses voorzien.

De digitale bibliotheek van Slot

En wie een potje gaat padellen met Slot, hoeft tussendoor geen gesprekken over koetjes en kalfjes te verwachten. "Negentig procent van de tijd gaat het ook daar over voetbal", zei Etienne Reijnen, die Slot meemaakte als speler en met hem samenwerkte als trainer, al eens.

Pro Shots Arne Slot begon zijn trainersloopbaan bij SC Cambuur

Praten over voetbal, dat doet Slot graag. Zo geeft hij in zijn tijd bij Cambuur een interview aan het vakblad De Voetbaltrainer. Max Huiberts, de technisch directeur van AZ, leest het artikel en is totaal onder de indruk van de manier waarop Slot spreekt over zijn spelprincipes. Snel nodigt hij Slot uit voor een kopje koffie. Even later werkt Slot in Alkmaar.

Als beginnend coach zien zijn weekenden er eentonig uit. Als zijn ploeg niet moet voetballen, zit hij wel voetbal te kijken. Ontelbaar wedstrijden ziet hij op televisie. Gebeurt er naar zijn mening iets interessants, dan zet hij de fragmenten los, om te kijken of het iets is voor zijn elftal. Hij heeft een soort digitale bibliotheek met duizenden spelsituaties.

Oog voor de menselijke kant

Slot en Ten Hag zijn ook jongens uit de provincie, uit het oosten van Overijssel. Ze waren niet gezegend met voetbaltalent zoals Marco van Basten of Arjen Robben dat hadden. Nooit proefden ze van het rijke voetballeven in Milaan of Madrid. Nee, zij speelden in Enschede, Waalwijk, Breda en Zwolle.

Sla de carrousel over ANP 2001: Ten Hag duelleert als speler van FC Twente met Feyenoorder Shinji Ono

ANP 2004: Arne Slot als speler van NAC met Klaas-Jan Huntelaar van sc Heerenveen

Alsof ze daardoor net dat beetje geduld kunnen opbrengen, dat nodig is om spelers beter te maken. Het zijn procestrainers, die geloven in de kracht van herhaling. En weten hoe belangrijk het is om ook je menselijke kant aan spelers te laten zien.

Iedereen in de selectie is vroeg of laat belangrijk, beseft Ten Hag. Bart Vriends maakt hem mee bij Go Ahead Eagles. Het debuutjaar van Ten Hag als hoofdtrainer. Volgens Vriends is de grote kracht van Ten Hag dat hij altijd oog heeft voor iedereen. Niet alleen de basiself, maar ook nummer 12 tot en met 23 zijn belangrijk voor Ten Hag, die Eagles na zeventien jaar terug op het hoogste niveau brengt.

Wanneer slaapproblemen Feyenoorder Orkun Kökçü uitputten en hij zich op trainingskamp in tranen meldt bij zijn trainer, laat Slot zijn aanvoerder meteen naar huis gaan. Een paar maanden later staan ze samen met de kampioensschaal in handen. Opnieuw vloeien er tranen.

ANP 2023: Kökçü en Slot met de kampioensschaal

"De trainer was een van de weinigen die van mijn problemen wist", vertelt Kökçü daarna. "Hij is meer dan een trainer. Hij begrijpt precies hoe hij met mensen om moet gaan. Vandaar de tranen na onze omhelzing na het winnen van de titel."

Een camera op je gericht

Er is ook een groot verschil zichtbaar tussen beiden. De omgang met de media. Waar Slot zich voor een camera toont als een ware charmeur met doordachte volzinnen in uitstekend Engels, verkrampt de norse Ten Hag nog altijd, soms hakkelend door zijn wat beperkte talenknobbel.

Verschillende mensen hebben hem geprobeerd om het belang van goed overkomen in de media in te laten zien. Maar Ten Hag heeft daar lak aan. Hij is niet bezig met zijn imago, maar met zijn elftal.

EPA Ten Hag is niet op zijn best als de camera's op hem zijn gericht

De Tukker is ook wars van lijntjes, hij lekt geen informatie naar de pers. Terwijl zijn beste vriend nota bene een journalist is. Leon ten Voorde, FC Twente-volger van Tubantia. Treffend is de anekdote dat wanneer Ten Hag assistent-trainer wordt bij Twente, Ten Voorde het moet lezen in het persbericht.

Bij Slot is zijn communicatie naar journalisten een gave. Al weet hij dondersgoed dat het je als trainer ook enorm kan helpen. Het is niet zo dat hij een leuke man acteert, weet vriend Sjoerd de Bruijn. "Arne is precies zoals hij op tv overkomt."

"Een ideale schoonzoon, op één punt na. Hij heeft twee linkerhanden en krijgt nog geen schroef in een muur."