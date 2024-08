NOS Nieuws • vandaag, 19:41 Fans van Liverpool en United blij met Oranje-invasie: 'Laat die Nederlanders maar komen' Arjen van der Horst correspondent Verenigd Koninkrijk

Met recht mag je het de Double Dutch Derby noemen: de klassieker tussen Manchester United en Liverpool. Het is niet alleen een krachtmeting tussen twee Nederlandse coaches Erik ten Hag (Manchester United) en Arne Slot (Liverpool).

Op het veld en op de reservebank wemelt het van de spelers die in de Eredivisie gespeeld hebben. Liverpool heeft natuurlijk aanvoerder Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch. Bij Manchester United lijkt het wel een Ajax-reünie met Matthijs de Ligt, André Onana, Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez, Christian Eriksen en Antony. Het Ajax-contingent wordt aangevuld met oud-Feyenoorder Tyrell Malacia en Joshua Zirkzee, die in de jeugd ook voor de Rotterdammers speelde.

Aan de zijlijn wordt Ten Hag vergezeld door zijn twee Nederlandse assistent-coaches Ruud van Nistelrooy en René Hake. Ook Arne Slot heeft een duo Nederlandse assistenten aan zijn zijde staan met John Heitinga en Sipke Hulshoff.

De Premier League kleurt sowieso steeds meer oranje. Er zijn liefst 21 Nederlandse voetballers actief in de Engelse competitie. Vanuit het buitenland leveren alleen Brazilië, Frankrijk en Portugal meer spelers.

Zwak voor Nederland

De fans hebben absoluut geen moeite met de oranje golf die over de Engelse velden spoelt. Integendeel. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze altijd wel een zwak gehad voor de Nederlandse voetbalstijl, vertel Liverpool-fan Stuart Drass, die zijn 10-jarige zoontje heeft meegenomen voor een stadiontour op Anfield Road.

"Ik ben altijd fan geweest van de Nederlanders en hun aanvallende stijl. In de jaren 90 was ik al een groot bewonderaar van spelers als Gullit en Rijkaard. Dus laat ze maar komen."

Op Old Trafford hoor je vergelijkbare geluiden. JC Leary, een diehard United-fan, vindt het prima dat zijn club een soort mini-oranje is geworden.

"Ze zijn allemaal zo goed. Matthijs de Ligt was een van de sterspelers bij Bayern München. Onder Ten Hag bij Ajax was hij een van de opkomende talenten. Joshua Zirkzee heeft al de Champions League gewonnen en hij was briljant bij Bologna. Ten Hag heeft met veel van hen samengewerkt. Hij kent ze goed en weet hij met ze moet omgaan."

AFP Zirkzee won in 2020 de Champions League met Bayern München, al was hij slechts reservespeler

Manchester United zit al jaren in een moeizame fase. Sinds het glorietijdperk onder succescoach Alex Ferguson is de club nooit meer de oude geworden. Ten Hag werd twee jaar geleden aangesteld om het team uit het diepe dal te trekken. Maar het had niet veel gescheeld of hij was eerder dit jaar zijn baan kwijtgeraakt na een teleurstellend seizoen, waar de ploeg op de achtste plaats eindigde op de ranglijst.

Unaniem

De verrassende winst tegen stadsrivaal Manchester City in de finale van de FA Cup bood redding en de club besloot Ten Hag nog een kans te geven. Alle fans die de NOS rond Old Trafford sprak, zijn unaniem in hun oordeel dat dit het juiste besluit was.

"Ze moeten hem gewoon wat meer tijd gunnen", zegt Carl Seabrook die helemaal uit Malta is gekomen. Hij heeft honderden euro's neergeteld voor een vip-ticket om de klassieker dit weekend te kunnen bijwonen.

"Ten Hag is een goede coach. Hij is bezig het team opnieuw op te bouwen en dat gaat nu eenmaal langzaam. We hebben weer nieuwe spelers erbij gekregen. Vorig jaar hadden we een hele berg blessures, maar hopelijk gaat het dit seizoen de goede kant op."

Slot moet zich bewijzen

Hoe anders is het bij Liverpool, waar onder Jürgen Klopp grote successen werden gehaald. Zijn opvolger Slot was tot voor kort een onbekend gezicht voor Engelse voetbalfans. Sommigen kijken nog de kat uit de boom, zoals Liverpool-fan Graeme die op deze zonnige middag geniet van een wandeling rond het stadion van zijn club.

"Het is begin van een nieuw tijdperk. We moeten nog maar zien hoe Slot het gaat doen. Ik heb zo mijn twijfels. Hij moet zichzelf nog bewijzen."

Stuart Drass is hoopvoller gestemd, zeker na de eerste twee gewonnen wedstrijden van het nieuwe seizoen. "Hij is heel goed begonnen. Hij heeft een agressieve, aanvallende stijl, een beetje zoals Klopp. Dus alles wijst de goede kant op."

Wie heeft de makkelijkste taak dit weekend: Slot of Ten Hag? Ian Doyle, die al vele malen de klassieker heeft bijgewoond als verslaggever van de Liverpool Echo, twijfelt geen seconde: "Arne Slot natuurlijk. Hij zit in een ongebruikelijke positie, omdat hij een sterk team heeft geërfd van zijn voorganger", zegt hij.