AFP Manchester City viert de 1-2 van Erling Haaland

NOS Voetbal • vandaag, 16:03 • Aangepast vandaag, 20:37 Haaland schiet City met hattrick naar derde zege, Arsenal speelt gelijk tegen Brighton

Erling Haaland heeft Manchester City met zijn tweede hattrick op rij aan een overwinning geholpen bij West Ham United: 1-3. Vorige week tegen Ipswich Town (4-1) was de Noorse spits ook al goed voor een hattrick.

Met de derde overwinning in drie wedstrijden gaat regerend kampioen Manchester City aan kop van de Premier League. Arsenal en Brighton & Hove Albion speelden in Londen met 1-1 gelijk en lieten daarmee de eerste punten liggen.

Het Liverpool van Arne Slot gaat morgen op bezoek bij het Manchester United van Erik ten Hag.

NOS Stand Premier League

Haaland opende bij West Ham in de 10de minuut de score. Hij profiteerde van balverlies van de thuisploeg, omspeelde doelman Alphonse Areola en rondde af. Een eigen doelpunt van verdediger Rúben Dias bracht City niet van de wijs.

Onder leiding van Kevin De Bruyne zocht het elftal van coach Pep Guardiola naar een volgende treffer en die kwam er wederom via Haaland. De Noor nam de bal aan en knalde in de 30ste minuut binnen.

Aan de andere kant kwam het gevaar van Mohammed Kudus. De oud-speler van Ajax raakte in de tweede helft de paal. Het duurde lang voordat City het duel definitief in het slot gooide, maar met de derde goal van Haaland was het beslist.

De Noor wipte de bal over keeper Areola in het doel. Voor Haaland was het zijn achtste hattrick in de Premier League. Alleen Sergio Agüero (12), Alan Shearer (11) en Robbie Fowler (9) maakten er meer. Het was voor Haaland pas zijn eerste hattrick in een uitwedstrijd.

Timber valt uit bij Arsenal

Crysencio Summerville, afgevallen voor de definitieve selectie van Oranje, viel in de slotfase in bij West Ham en Nathan Aké moest het bij City ook doen met een korte invalbeurt.

Jurriën Timber viel tijdens Arsenal - Brighton tien minuten voor tijd uit. Na afloop verklaarde trainer Mikel Arteta dat het kramp betrof. Daarmee komen de Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september) waarschijnlijk niet in gevaar.

ANP Jurriën Timber (rechts) is verwikkeld in een luchtduel met Yankuba Minteh

Timber werd deze week door Ronald Koeman voor het eerst in meer dan een jaar opgeroepen voor Oranje. Hij miste bijna het hele vorige voetbalseizoen door een zware knieblessure.

Bij Brighton speelden drie Nederlanders vanaf het begin mee: keeper Bart Verbruggen en verdedigers Jan Paul van Hecke en Joël Veltman. Verbruggen is net als Timber opgenomen in de Oranje-selectie.

Puntenverlies Arsenal

Arsenal begon heel behoorlijk aan het duel met Brighton, zonder daarbij tot veel grote kansen te komen. In de 38ste minuut viel de 1-0, toen Timber de bal naar voren schoot, Lewis Dunk zich liet verrassen door Bukayo Saka en Kai Havertz over Verbruggen heen raak schoot.

Daarna veranderde de wedstrijd van koers. Declan Rice kwam eerst nog goed weg met geel, na een drieste tackle op de enkels van een tegenstander. Kort na rust werd de middenvelder alsnog weggestuurd, toen hij de bal wegschoot na een overtreding.

Met tien man nam Brighton de touwtjes meer in handen. Het leverde in de 58ste minuut de gelijkmaker op. Dunk verstuurde een splijtende pass van achteruit, waarna Arsenal-doelman David Raya de inzet van oud-Feyenoorder Yankuba Minteh nog wist te keren, maar geen antwoord had op de rebound van João Pedro.

Daarna zette Arsenal nog aan, maar het bleef bij 1-1.