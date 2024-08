Reuters Jurriën Timber viert feest met doelpuntenmakers Leandro Trossard (midden) en Thomas Partey (links).

Voetbal • vandaag, 18:19 Arsenal wint eindelijk weer van Aston Villa, Haalands hattrick helpt City aan kop

De afgelopen twee seizoenen droomden de fans van Arsenal na al die jaren van een nieuwe landstitel, maar telkens ging Manchester City er met de prijzen vandoor. Ook dit jaar zou de titelstrijd zomaar eens tussen die twee ploegen kunnen gaan.

Manchester City is na twee speelronden de koploper in de Premier League: na de de 2-0 zege op Chelsea vorige week won de titelverdediger zaterdag met 4-1 van het gepromoveerde Ipswich Town. De morele winnaar van het weekend is echter Arsenal, dat de moeilijke uitwedstrijd tegen Aston Villa tot een goed einde wist te brengen: 2-0.

Behalve City en Arsenal is ook Brighton & Hove Albion, dat eerder vandaag met 2-1 won van Manchester United, na twee duels nog ongeslagen. Liverpool van trainer Arne Slot kan zich zondag thuis tegen Brentford bij dat rijtje ongeslagen clubs voegen.

De stand in de Premier League

Vorig jaar verloor Arsenal beide competitieduels met Aston Villa. En ook nu kreeg de thuisploeg, vorig seizoen vierde in de Premier League, op Villa Park de betere kansen. Maar dit keer was Arsenal een stuk efficiënter.

Villa-spits Ollie Watkins, die op het EK in de slotminuut van de halve finale de Nederlandse dromen aan diggelen schoot, miste een opgelegde kans en zag even later hoe Arsenal-doelman David Raya een van richting veranderd schot toch nog net op tijd wist te keren.

Een zeldzaam foutje in de Villa-defensie leverde de 1-0 van Arsenal op. Een voorzet van Bukayo Saka werd niet goed weggewerkt, belandde voor de voeten van Leandro Trossard en de Belg prikte beheerst binnen.

Middenvelder Thomas Partey maakte er even later ook 2-0 van voor Arsenal, dat met Jurriën Timber in de basis begon. Ian Maatsen viel in de slotfase nog in bij Aston Villa.

Hattrick Haaland

Manchester City had in het eigen Etihad-stadion had City slechts vier minuten nodig om een vroege achterstand om te zetten in een comfortabele 3-1 voorsprong. Daarmee bracht het al gauw een einde aan de euforie van de bezoekers, die in de zevende minuut op voorsprong waren gekomen.

Ipswich profiteerde van een stukgelopen City-aanval, zette een vlotte counter in gang en vond vervolgens de slim weggelopen Sammie Szmodics. De aanvaller schoof de bal door de benen van keeper Ederson in het doel.

Sla de carrousel over Getty Erling Haaland

Pro Shots Sammie Szmodics van Ipswich Town viert zijn vroege goal

Net als vorige week (2-0 verlies tegen Liverpool) toonde Ipswich, dat voor het eerst sinds 2002 weer in de Premier League voetbalt, daarmee dat het dapper genoeg is om de aanval te zoeken tegen een van de sterkste ploegen van de competitie.

Maar net als toen had dat het gevolg dat er achterin flinke gaten ontstonden, die vandaag wederom genadeloos werden afgestraft. Haaland benutte een strafschop, twee minuten later profiteerde Kevin De Bruyne van een defensieve blunder, vlak daarna tikte Haaland de 3-1 binnen.

Het goedmaken van de achterstand was reden voor City om gas terug te nemen. Vlak voor tijd voltooide Haaland wel nog zijn hattrick door uit de draai de 4-1 in de hoek te schieten.

De Premier League-uitslagen van speelronde 2: Brighton & Hove Albion - Manchester United: 2-1

Crystal Palace - West Ham United: 0-2

Fulham - Leicester City: 2-1

Manchester City - Ipswich Town: 4-1

Tottenham Hotspur - Everton: 4-0

Southampton - Nottingham Forest: 0-1

Aston Villa - Arsenal 0-2

Ook Tottenham Hotspur maakte in de eerste helft het verschil. De Spurs kwamen in het thuisduel met Everton weliswaar niet op achterstand, maar hadden na het puntenverlies van vorige week (een gelijkspel tegen het gepromoveerde Leicester City) wat goed te maken.

Everton was daar de perfecte tegenstander voor. De ploeg van trainer Sean Dyche leed vorige week een teleurstellende 3-0-nederlaag bij Brighton & Hove Albion en kampt nu al met een blessuregolf. Dyche mist onder meer aanvoerder Seamus Coleman en oud-PSV'er Jarrad Branthwaite, allebei verdedigers.

De gelegenheidsverdediging was niet opgewassen tegen het combinatiespel van Spurs, dat dankzij Yves Bissouma en Son Heung-min met een 2-0 voorsprong de rust in ging.

Pro Shots Heung-min Son viert zijn 4-0

Via Cristian Romero en opnieuw Son liep Tottenham in de tweede helft uit naar 4-0. Het voorbereidende werk bij die laatste treffer was van Micky van de Ven, die op de rand van de eigen zestien een lange solo inzette richting het vijandelijke doel en dat bekroonde met de assist op Sons tweede.

Tottenham kan de overtuigende zege goed gebruiken in aanloop naar twee pittige weken, waarin het achtereenvolgens Newcastle United en aartsrivaal Arsenal treft.