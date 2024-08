Getty Jamie Vardy juicht na zijn goal tegen de Spurs

NOS Voetbal • gisteren, 23:07 Cultspits Vardy kopt Leicester naast Tottenham bij terugkeer in Premier League

Tottenham Hotspur en Leicester City hebben de eerste speelronde van het nieuwe Premier League-seizoen besloten met een 1-1 gelijkspel. Het was een vermakelijk duel waarin de Spurs lang de betere waren, maar Leicester City zich in de tweede helft goed herpakte.

Oranje-international Micky van de Ven had een basisplaats en speelde een degelijke wedstrijd waarin hij weinig hoefde in te grijpen, maar ook niets fout deed.

De grote man in het King Power Stadium in Leicester was, zoals in het verleden al zo vaak, Jamie Vardy.

Maddison tegen zijn oude club

Uitgerekend James Maddison, die jarenlang succesvol het middenveld van Leicester City leidde, had een grote rol bij de openingstreffer van Tottenham Hotspur. Met een scherpe voorzet bood hij Pedro Porro een goede mogelijkheid, die de Spanjaard verzilverde met zijn hoofd.

Die goal viel na een half uur spelen en was dik verdiend. De hele eerste helft kwamen de Spurs eigenlijk niet in de problemen en overklasten ze Leicester, dat deze zomer na een jaar afwezigheid terugkeerde in de Premier League.

Pro Shots Doelpuntenmaker Porro (links) en aangever Maddison (rechts) vieren de openingstreffer

Na rust herpakte thuisploeg Leicester zich, mede dankzij een doelpunt van cultvoetballer Vardy. Als enige speler in de huidige selectie werd hij nog landskampioen met Leicester in 2016 en vorig seizoen had hij een groot aandeel in de promotie van de club met achttien competitietreffers.

In het nieuwe Premier League-seizoen had de laatbloeier, inmiddels 37 jaar oud, niet lang nodig om zijn doelpuntenrekening te openen. Met een prima kopbal bracht hij zijn ploeg op gelijke hoogte.

Een veelzeggende statistiek: Vardy maakte al 103 Premier League-goals na zijn 30ste verjaardag, meer dan iedere andere speler ooit. Daar zitten zijn treffers op het tweede niveau dus nog niet eens bij.

Het hadden er overigens zomaar 104 kunnen zijn, maar Vardy miste na zijn goal nog een kans op de 2-1.

ANP Vardy kopt raak

Op karakteristieke wijze verliet Vardy een kwartier voor tijd het veld: wijzend op de Premier League-titel die zijn club wel heeft en Tottenham niet. Bekvechtend met tegenstanders en luid toegejuicht door het publiek liet hij zich vervangen.

Daarna probeerden beide ploegen het duel in hun voordeel te beslissen, waartoe ze ook enkele mogelijkheden kregen, maar moesten de clubs zich uiteindelijk tevreden stellen met ieder één punt.

NOS De stand in de Premier League na één speelronde