Manchester City begint competitie met zege in jubileumduel Haaland

Manchester City is het nieuwe Premier League-seizoen goed van start gegaan. De kampioen van de laatste vier seizoenen won met 2-0 op bezoek bij Chelsea.

De Londense gastheren begonnen voortvarend, maar ineens was daar Erling Haaland. Dankzij een strakke pass van Bernardo Silva kwam de bal bij de Noor terecht. Die wurmde zich tussen Levi Colwill en Marc Cucurella door en rondde koelbloedig af.

Het was zijn 91ste goal voor City in zijn honderdste wedstrijd voor de club (alle competities), waarin hij ook goed was voor vijftien assists.