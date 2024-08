Chelsea haalt Félix terug, alweer tiende zomeraankoop voor Londense club

João Félix vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea. De Portugese aanvaller komt over van Atlético Madrid, de club waar hij sinds 2019 onder contract stond. In Londen heeft hij een contract voor zes seizoenen ondertekend, met de optie voor nog een jaar.

Daarmee keert de 24-jarige Félix terug bij de club waar hij in 2023 al voor een halfjaar op huurbasis voetbalde. In het shirt van Chelsea kwam hij destijds tot vier doelpunten in twintig duels.