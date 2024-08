Van Dijk in elftal van het jaar in Premier League, Foden beste speler

Virgil van Dijk is tijdens de uitreiking van de prijzen van de Engelse spelersvakbond Professional Footballers' Association (PFA) gekozen in het het elftal van het seizoen 2023/2024 in de Premier League.

De 33-jarige aanvoerder van het Nederlands elftal was de enige speler van Liverpool bij de beste elf. Arsenal was met vijf spelers vertegenwoordigd (David Raya, William Saliba, Gabriel Magalhães, Declan Rice en Martin Ødegaard) en kampioen Manchester City met vier (Kyle Walker, Rodri, Erling Haaland, Phil Foden).

Alle spelers die zijn aangesloten bij de PFA mochten hun stem uitbrengen. Het is de vierde keer dat Van Dijk deel uitmaakt van het beste elftal van het seizoen. In 2019 werd hij verkozen tot speler van het jaar.

Crysencio Summerville ontving zijn prijs als speler van het seizoen in het Championship. De 22-jarige aanvaller, nieuw in de voorselectie van Oranje, scoorde 19 keer in 43 wedstrijden voor Leeds United. Hij stapte deze zomer over naar Premier League-club West Ham United.