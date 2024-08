Ten Hag en United ondanks aankopen onderuit bij koploper Brighton

Erik ten Hag is met Manchester United niet geslaagd voor de eerste test van het seizoen. Op bezoek bij koploper Brighton ging zijn ploeg met 2-1 onderuit, na een treffer in de vijfde minuut van de blessuretijd.

Het treffen tussen Brighton en Manchester United was voor de Nederlandse kijker een duel der oude bekenden. Er waren liefst tien spelers met een eredivisieverleden aanwezig in het stadion: drie namens de thuisploeg en zeven namens de bezoekers.

Bij Brighton mochten ze alle drie in de basis beginnen: Joël Veltman en Jan Paul van Hecke stonden naast elkaar opgesteld in de verdediging, vleugelaanvaller Yankuba Minteh begon op de rechterflank.

Blessure Verbruggen en Wieffer

In kuststad Brighton begon United prima aan het duel, maar de bezoekers konden de hoge pressie niet lang volhouden. Gecombineerd met de stromende regen en de afwachtende houding van de thuisploeg resulteerde dat in een beginfase met slechts een handvol halve kansjes.

Nog geen minuut later dacht Marcus Rashford de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Hij kopte van dichtbij tegen keeper Jason Steele aan, kreeg een herkansing en werkte de bal al vallend met zijn hak in het doel. De treffer ging niet door wegens buitenspel.

Zodoende ging United met een achterstand de rust in en moest Ten Hag met een nieuw plan komen. Dat kwam er, en daar was Zirkzee onderdeel van. Vorige week moest hij het doen met een invalbeurt van dertig minuten, nu mocht hij het een hele helft laten zien.

Knullige hoofdrol Zirkzee

Net als vorige week eiste Zirkzee een hoofdrol op, zij het deze keer op knullige wijze. United had ondertussen de 1-1 gemaakt - via een van richting veranderd schot van Amad Diallo - en leek in de 73ste minuut op voorsprong te komen.

Zirkzee was er vlak daarvoor niet in geslaagd de lage voorzet van Fernandes binnen te glijden en had nog niet de kans gekregen om op te staan. Zodoende raakte hij in buitenspelpositie het schot van Garnacho aan - waardoor er na VAR-beraad een streep door de treffer ging.