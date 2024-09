Ten Hag ligt niet wakker van kritische Ronaldo: 'Hij zit ver weg, het raakt me niet'

De Portugese superster bekritiseerde in een podcast de houding van Ten Hag. "De coach zegt dat ze niet mee kunnen doen om de titel en om de Champions League. Als trainer van Manchester United kun je niet zeggen dat je daar niet voor gaat vechten. Je moet zeggen: we gaan het proberen, we móéten het proberen."

Na een eerder dienstverband bij de club, keerde Ronaldo in 2021 terug bij Manchester United. In 40 wedstrijden kwam hij tot 19 doelpunten. Na een botsing met Ten Hag besloot de Portugees te vertrekken naar Al-Nassr in Saudi-Arabië.

'Het raakt me niet'

Ten Hag had het in de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Southampton vaak over het proces. "We zit in een transitieperiode, waarbij wij veel jonge spelers in het team hebben. Bovendien zijn er spelers die terug moeten komen van een blessure. Natuurlijk is er niemand blij, maar de spelers snappen het proces. We moeten stappen maken."