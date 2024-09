ANP Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk balen na een tegengoal

NOS Voetbal • vandaag, 00:25 Schuldbewust als geen ander, maar foutjes kleven meer en meer aan De Ligt Thierry Boon volgt Oranje namens de NOS

Terwijl de 5-2 zege van Oranje op Bosnië en Herzegovina voor velen voelde als een zwoel zomeravondfeestje in een broeierig Eindhoven, stapte één speler al snel uit de polonaise. Matthijs de Ligt. Hij zuchtte, pufte en zocht naar woorden na afloop. De verdediger was bij de tweede tegengoal namelijk opzichtig in de fout gegaan.

Na een voor hem moeilijk EK kreeg De Ligt, door het ontbreken van Stefan de Vrij, weer eens een kans in de achterhoede van het Nederlands elftal. "Ik denk dat ik 95 procent van de dingen goed doe", was zijn terechte conclusie. Maar wat onthouden zal worden, is vooral die andere vijf procent.

De Ligt kan het weten. De verdediger speelde genoeg foutloze wedstrijden voor Oranje, maar zijn horrordebuut in Bulgarije en zijn rode kaart na een onhandige handsbal tegen Tsjechië, die de uitschakeling op het EK in 2021 inleidde, behoren inmiddels tot het collectief voetbalgeheugen.

Als verdediger van een topclub is meedogenloosheid een veelgevraagde kwaliteit. De Ligt bezit die kwaliteit al vanaf zijn indrukwekkende doorbraak als tiener. Maar wanneer de twijfel de overhand neemt, is elke speler geklopt.

De Ligt tegen Bosnië en Herzegovina in cijfers Heroverde samen met Ryan Gravenberch (8) de meeste ballen

Won 7 van zijn 10 persoonlijke duels, net als Virgil van Dijk

Had 89 procent passnauwkeurigheid, alleen Joshua Zirkzee (73) en Denzel Dumfries (85) hadden lager

De meeste van zijn succesvolle passes gingen naar Van Dijk (30) en doelman Bart Verbruggen (16).



Bij de tweede tegengoal schatte De Ligt een lange, hoge bal, verkeerd in. Hij was niet alleen de bal kwijt, maar ook zijn tegenstander Edin Dzeko, die simpel profiteerde.

"Ik kwam voor mijn gevoel niet helemaal uit met mijn passen en hoorde iets, waardoor ik dacht dat de keeper kwam, maar ik wil daarmee totaal niet de schuld in zijn voeten schuiven", was de uitleg van De Ligt. "Ik doe mijn best, maar weet dat het beter kan."

'Twijfel over De Ligt, Van Dijk moet op rechts staan'

Sowieso is de robuuste verdediger uit Abcoude, inmiddels al (of pas) 25 jaar, schuldbewust. Koeman nam het na afloop op voor z'n pupil door te stellen dat fouten onderdeel zijn van het voetbal. Maar toch blijft het maken van fouten meer en meer kleven aan De Ligt.

Een moeilijk EK

Het was niet voor niets dat Koeman afgelopen zomer op het EK de voorkeur rechts centraal achterin gaf aan de meer stabielere Stefan de Vrij. "Dat je als team de halve finales haalt, is natuurlijk hartstikke mooi, maar individueel was het best een moeilijk EK", moest De Ligt toegeven.

De 45-voudig international, in de eerste periode van Koeman nog zeker van een basisplaats, speelde geen minuut. "Ik heb ook niet echt een kans gehad, dat is jammer", betreurde hij.

"Ik heb geprobeerd om me zo goed mogelijk op te stellen voor mijn teamgenoten. Volgens mij is dat ook goed gelukt. Ik heb geen klachten gehoord, maar het was wel lastig."

Na het EK maakte De Ligt de overstap van Duitsland naar Engeland, waardoor zijn toch al imposante cv als jonge verdediger nog een stukje imposanter werd: Ajax, Juventus, Bayern München en nu Manchester United.

'Bundesliga minder bekeken'

"Ik heb ook met Koeman gesproken over mijn transfer naar United. Ik ben er heel blij mee. Het is ook om iets meer in beeld te blijven, hoe gek dat ook klinkt. Maar je merkt toch dat de Premier League door iedereen wordt bekeken en de Bundesliga blijkbaar toch minder."

Na een valse start bij United, met de pijnlijke 0-3 nederlaag op Old Trafford tegen rivaal Liverpool, hoopt De Ligt onder coach Erik ten Hag snel vorderingen te maken. In Eindhoven speelde de verdediger pas zijn eerst negentig minuten van het seizoen.

De Ligt over doorgaan Van Dijk: 'Wij als spelers waarderen hem meer dan de rest' Matthijs de Ligt is blij dat aanvoerder Virgil van Dijk doorgaat bij Oranje. "Het is nooit echt in mijn hoofd opgekomen dat hij zou willen stoppen. Hij is nog altijd een van de beste verdedigers ter wereld", aldus De Ligt over zijn kompaan achterin. "Hij heeft tegen Bosnië en Herzegovina laten zien dat hij weer wat heeft toegevoegd aan zijn arsenaal met het geven van ballen tussen de linies. Iedereen weet hoe belangrijk hij is. Dat zullen wij als spelers, denk ik, wat meer waarderen dan de rest."

Op dinsdagavond wacht de volgende wedstrijd in de Nations League, wanneer Duitsland naar Amsterdam komt. Het is voor De Ligt te hopen dat Koeman hem laat staan, om de nare smaak van de fout tegen Bosnië en Herzegovina weg te spoelen.

"Ik weet van mezelf dat hoe meer ik speel, hoe beter mijn voetenwerk wordt. Zeker in het begin van het seizoen", aldus De Ligt. "Het is zeker geen excuus, maar dan is het in mijn hoofd wel duidelijk dat ik het de volgende keer beter zal doen."

De Ligt over 'moeilijk' EK, de keuze voor Manchester en de waardering voor Van Dijk