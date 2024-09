Getty Images Joshua Zirkzee en Tijjani Reijnders. .

NOS Voetbal • vandaag, 09:14 Tandem Zirkzee-Reijnders smaakt naar meer (maar Brobbey start dinsdag) Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



Het leek wel of de zo succesvolle tandem Memphis Depay-Georginio Wijnaldum van de eerste periode onder bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal in ere was hersteld tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst in de Nations League).

De clubloze Depay zat echter strak in het pak op de tribune in Eindhoven en Wijnaldum hoeft in Saudi-Arabië niet meer op een uitnodiging voor Oranje te rekenen. Was dit de geboorte van een nieuw superduo in Oranje? De geboorte van een koningskoppelkoppel Joshua Zirkzee-Tijjani Reijnders?

Als het aan Depay ligt natuurlijk niet. Die wil nog topscorer aller tijden worden en heeft de leeftijd (30) om nog jaren in Oranje te spelen. Maar de realiteit is dat hij op dit moment een achterstand heeft.

Cijfers samen: twee goals, twee assists

De eerste cijfers van het nieuwe aanvalskoppel waren tegen Bosnië en Herzegovina uitstekend. Joshua Zirkzee, die op het EK twee keer kort inviel, was bij zijn basisdebuut goed voor een doelpunt en een assist en Reijnders noteerde dezelfde cijfers.

Kijk hieronder naar de goals en assists van Reijnders en Zirkzee:

De 23-jarige Manchester United-spits Zirkzee werd pas de vierde speler sinds het begin van het WK 1978 met een doelpunt en een assist bij zijn basisdebuut in Oranje.

De gouden combinatie Depay-Wijnaldum zag in september 2018 het levenslicht tijdens Frankrijk-Nederland (2-1). Toen bleef een doelpunt van de tandem uit in Parijs, maar niet lang daarna was het duo niet meer te stoppen.

De twee waren in de eerste termijn van Koeman bij maar liefst 30 van de 43 Oranjedoelpunten betrokken, een aandeel van 70 procent. Depay noteerde elf goals en elf assists, terwijl Wijnaldum tien keer scoorde en twee assists gaf.

'Bij een spits als Zirkzee heb je een lopende tien nodig'

Dan hebben Zirkzee en Reijnders een lange weg te gaan, maar het is voor Koeman niet voor niets een nieuw begin van een periode richting het WK van 2026. Naast de cijfers was de chemie en het spel van de twee uitstekend én verfrissend.

Pro Shots Memphis Depay en Georginio Wijnaldum in 2018

De NOS-analytici Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk waren enthousiast. "Dit koppel paste heel goed", sprak Van der Vaart in het stadion. "Goede voetballers kunnen altijd goed samenspelen."

Zirkzee was balvast, aanspeelbaar en beweeglijk en moeilijk te verdedigen voor Bosnië. Dat bleek heel goed te passen bij de voortdurende loopacties in de diepte van de bedrijvige Reijnders. Alsof de twee niet voor het eerst zo samen speelden.

Het duo combineerde erop los, zoals bij de tweede goal, en even daarvoor eindigde zo'n combinatie al met een schot op de lat van Reijnders. Bovendien trok Zirkzee nuttige gaten, waar Reijnders gretig gebruik van kon maken.

"Bij een spits als Zirkzee heb je een lopende tien nodig", zei Van Hooijdonk. "Dat is Reijnders meer dan Xavi Simons."

Kijk hieronder naar de analyse van Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk en de reacties van Tijjani Reijnders, Joshua Zirkzee, Ryan Gravenberch en Ronald Koeman:

Het bracht verrassing en variatie in het spel van Oranje en de energie en intensiteit spatte ervan af. Dat ziet Koeman graag bij zijn elftal in zijn zoektocht naar nieuw elan.

Tegen Duitsland met Brobbey in de spits: 'Bijna zonde'

Voor Reijnders kwam de connectie niet als een verrassing. "Dat heb je op de training al, dat je kijkt waar de ander loopt en daarop anticipeert", zei hij. "Dat hebben we goed gedaan. Ik had alleen een paar assistjes meer kunnen geven."

"Op de een of andere manier bleef ik hem wel vinden", zei Zirkzee. "Erin houden, denk ik."

Zirkzee moet even geduld hebben. Tegen Bosnië stopte de combinatie in de 74ste minuut, toen Zirkzee naar de kant werd gehaald. Dinsdag tegen Duitsland krijgt Brian Brobbey een kans in de spits.

"Zirkzee deed het vanavond heel erg goed, maar ik heb gezegd dat ik ze allebei wil zien spelen", legde Koeman uit. "Dus Brobbey speelt dinsdag. Ik denk dat hij ook met zijn snelheid belangrijk is in de omschakeling tegen Duitsland."

Het is nog even wachten op een nieuwe aflevering van de tandem Zirkzee-Reijnders. "Eigenlijk jammer", zegt Van Hooijdonk. Daar is Van der Vaart het mee eens: "Bijna zonde. Waarom zou je wisselen?"