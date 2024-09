NOS Voetbal • gisteren, 22:39 Ook met spits Brobbey kan Oranje swingen: 2-2 tegen Duitsland Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

6:40 Bekijk de samenvatting van Nederland - Duitsland

Het Nederlands elftal heeft met opnieuw een uitblinkende spits, Brian Brobbey dit keer, gelijkgespeeld tegen Duitsland in de Nations League. De hoogstaande wedstrijd in de Johan Cruijff Arena eindigde in 2-2.

In Boedapest speelden Hongarije en Bosnië en Herzegovina met 0-0 gelijk en dat betekent dat Duitsland met vier punten en een beter doelsaldo dan Nederland aan kop blijft in groep 3 van Divisie A. De beste twee landen van de poule gaan door naar de kwartfinales.

1:13 Samenvatting Hongarije-Bosnië en Herzegovina

De fladderende Joshua Zirkzee had zaterdag indruk gemaakt tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) en de grote vraag vooraf in de strijd om de voorlopige erfenis van Memphis Depay was wat Brobbey voor dit Oranje kon betekenen. Die vraag beantwoordde Brobbey snel.

Vroege openingsgoal

Binnen enkele seconden had hij hangend naar achteren al een duel met Jonathan Tah gewonnen en even later liet hij zijn waarde andermaal zien. Brobbey legde de lange pass van doelman Bart Verbruggen met de borst panklaar voor Ryan Gravenberch en die stuurde Tijjani Reijnders de diepte in.

Zoals ook vaak tegen de Bosniërs stoof Reijnders door de vijandelijke defensie en door de benen van doelman Marc-André ter Stegen opende de middenvelder van AC Milan al in de tweede minuut de score. Een droomstart voor Oranje.

Het was een historisch snelle tegengoal voor de Duitsers. De laatste keer dat (West-)Duitsland zo'n snelle treffer incasseerde was uitgerekend vijftig jaar geleden in de WK-finale. Johan Neeskens schoot Oranje toen op voorsprong vanaf de penaltystip.

De veelal door Brobbey gewonnen duels met Tah bleven in het verloop van de eerste helft belangrijk voor Oranje. In de 24ste minuut kreeg Tah geel voor een overtreding op de spits van het Nederlands elftal.

Perfecte pass Gravenberch

Zo liet Oranje ook zonder Zirkzee de frisse indruk achter van het vorige duel. Het esthetische hoogtepunt van de wedstrijd was geen doelpunt. Dat was een perfecte pass met binnenkant wreef van Ryan Gravenberch in de diepte op Xavi Simons.

Simons liet de kans liggen en even later was Denzel Dumffries nog dichter bij een doelpunt. Uit een vrije trap van Simons stond Dumfries vrij om in te koppen, maar de inzet van de rechtsback van Internazionale ging rakelings naast.

Waar Oranje soms iets te overmoedig werd, met balverlies van onder anderen Reijnders en Gravenberch tot gevolg, kreeg Duitsland een overwicht en steeg het percentage balbezit van de bezoekers naar 65.

De Ligt weer in de fout

Dat overwicht leverde geen grote kansen op voor de Duitsers, maar met Nederlandse hulp kwamen de bezoekers toch op gelijke hoogte. Net als afgelopen zaterdag in Eindhoven ging Matthijs de Ligt in de fout.

De Ligt leverde in de 38ste minuut de bal in bij Jamal Musiala. Jerdy Schouten kon de fout niet herstellen, waarna Verbruggen nog redde op een inzet van Florian Wirtz, maar de rebound was voor Deniz Undav (1-1), de vervanger van de geblesseerde Niclas Füllkrug.

Blessure Aké

Het was in meerdere opzichten een vervelend slot van de eerste helft. Nathan Aké raakte in een onschuldig duel geblesseerd en werd met van pijn vertrokken gezicht per brancard afgevoerd. Jurriën Timber kwam voor de linksback van Manchester City in de ploeg.

Tot overmaat van ramp kwam Duitsland in blessuretijd op voorsprong. Na een lange bal van achteruit dook David Raum op in het strafschopgebied en via Undav kwam de bal bij Joshua Kimmich, die de 1-2 kon binnentikken.

Flitsende start met invallers na rust

Zo ging Nederland na meerdere dompers op rij rusten met een achterstand. Met debutant Jan Paul van Hecke voor De Ligt en Quinten Timber voor Schouten gaf Oranje blijk van veerkracht met een flitsende start van de tweede helft en een snelle gelijkmaker.

0:54 Dumfries zet Nederland weer op gelijke hoogte tegen Duitsland

Weer speelde Brobbey een sleutelrol. De spits ontving een pass van Simons, hield de bal met Nico Schlotterbeck in de rug goed vast en gaf met links uitstekend voor op de vrijstaande Dumfries: 2-2.

De wedstrijd bleef in hoog tempo op een neer golven, de Duitsers kregen nog enkele kansen via onder anderen Havertz en Raum en de verhoudingen werden tegen het einde van de wedstrijd grimmiger en het spel wat harder.

Aan de stand veranderde niets meer. Uitblinker Brobbey werd in de 82ste minuut vervangen en kreeg ook van Zirkzee op de bank een applaus.