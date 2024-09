ANP Brian Brobbey bij het Nederlands elftal

NOS Voetbal • vandaag, 06:21 Bejubelde Zirkzee legt lat hoog voor Brobbey: 'Geen extra druk voor Brian' Thierry Boon Volgt Oranje namens de NOS

Met een doelpunt, een assist en goed spel tegen Bosnië en Herzegovina heeft Joshua Zirkzee de lat buitengewoon hoog gelegd. Tegen de Duitsers (vanavond om 20.45 uur in de Nations League) krijgt Brian Brobbey de kans om zich te tonen als de spits van het Nederlands elftal.

Met het - al dan niet tijdelijk - wegvallen van Memphis Depay is de vacature in de punt van de aanval van Oranje een interessante. Er worden doelpunten van je verwacht, je moet goed mee kunnen voetballen en het agressief druk zetten op de bal is ook van belang.

Zirkzee greep afgelopen donderdag in Eindhoven (5-2 winst) zijn kans en vinkte alle drie de pijlers moeiteloos af. "Eigenlijk is hij de ideale Nederlands elftal-spits die we lang niet meer hebben gehad", was oud-international Rafael van der Vaart lovend. "Omdat hij alles heeft."

Brobbey onder druk?

Maar al vóór die wedstrijd vertelde Ronald Koeman dat Brobbey het tegen Duitsland mag proberen. En van dat plan wijkt de bondscoach niet af. "Je zet Brobbey daarmee wel heel erg onder druk", zei Van der Vaart daarover in Studio Voetbal.

1:21 Staat Brobbey onder druk? Volgens Van der Vaart wel, volgens Koeman niet

"Zirkzee begint tegen Bosnië en maakt een goal. Wout Weghorst komt erin en maakt een goal. En dan moet jij tegen Duitsland spelen", ging de analist verder. "Overigens denk ik wel dat Brobbey daar goed mee om kan gaan."

Koeman heeft ook naar Studio Voetbal gekeken en hoorde de woorden van Van der Vaart aan. Tijdens de persconferentie in Zeist, een dag voor de ontmoeting met de Duitsers, wilde hij daar nog wel iets over kwijt.

"Ik vind dat er helemaal geen hoge druk moet zijn voor Brobbey", begon Koeman. "Want het is gewoon een keuze. Een positie wordt niet bepaald op één interland. Ik was blij met het spel van Joshua, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Brian ook die kwaliteiten laat zien in zijn wedstrijd."

Bekijk de voorbeschouwing op het duel met Duitsland met vice-aanvoerder Nathan Aké.

4:24 Aké over 'nieuwe start' van Oranje en de test tegen Duitsland: 'Mooi en zwaar duel'

Koeman wilde hoe dan ook de twee spitsen allebei een duel vanaf het begin zien. Tegen het sterke Duitsland verwacht Koeman meer naar achteren te worden gedwongen dan tegen het mindere Bosnië en Herzegovina. Mede daarop is zijn keuze gebaseerd om vanavond voor Brobbey te kiezen.

Op de counter

"Ik verwacht dat we zeker in de omschakeling ruimtes gaan krijgen en ik denk dat Brian dat nog beter kan dan Joshua", aldus de bondscoach. De Ajacied is net iets sneller dan de aanvaller van Manchester United. "Niet dat Joshua niet snel is, want als spits is hij vrij compleet", voegde Koeman toe.

Op het afgelopen EK speelde Brobbey, die in Duitsland ook kampte met hamstringklachten, welgeteld één minuut, in de verloren halve finale tegen Engeland. De teller staat op drie interlands, waarin hij nog niet scoorde. Na zijn vakantie werd hij bij Ajax rustig gebracht.

ANP Brian Brobbey en Joshua Zirkzee als invallers op het EK tegen Engeland

In de zes duels die hij tot nu toe speelde, maakte hij de negentig minuten nog niet vol. Alleen tegen het Poolse Jagiellonia scoorde hij. Verder viel Brobbey vooral op door twee gemiste penalty's in de krankzinnig lange (gewonnen) strafschoppenreeks tegen Panathinaikos.

Terwijl Koeman logischerwijs de druk wil wegnemen bij de Amsterdamse publiekslieveling, is de wedstrijd tegen Duitsland wel degelijk een belangrijk moment in de interlandcarrière van Brobbey.

De finesse waarmee Zirkzee soms steekballetjes weglegt, zal Koeman niet van hem verwachten. Maar met zijn snelheid in de diepte en kracht om een bal vast te houden, heeft Brobbey andere wapens om punten mee te scoren en de bondscoach te overtuigen.

Naar een vaste spits

Koeman wil immers in oktober, tijdens de volgende interlands, naar een vaste spits gaan werken. Mogelijk is Depay er dan weer bij en vlak ook Weghorst, mocht hij de concurrentiestrijd bij Ajax winnen van onder anderen Brobbey, niet uit als kanshebber. Al is hij als invaller goud waard gebleken.

Voor nu ligt Zirkee op poleposition. Aan Brobbey vanavond de kans om 'm voorbij te sjezen.