NOS Voetbal • vandaag, 06:45 Oosting oogst lof met 'geoliede machine' Twente, ook van Feyenoord-coach Priske Ilias van Tongeren redacteur NOS sport

Lovende recensies van collega-trainers, een verrassende start in de Europa League en 'credits' van tacticus José Mourinho. FC Twente-coach Joseph Oosting oogst lof voor de manier waarop hij zijn tegenstanders op tactisch gebied vaak te slim af is.

Vanmiddag (14.30 uur) hoopt Oosting die lijn door te trekken in de eredivisiewedstrijd tegen Feyenoord. Het belooft een boeiend duel te worden tussen de naar vorm zoekende Rotterdammers en het gedisciplineerde Twente.

"Oosting kijkt op tactisch gebied heel erg goed naar de kracht van de tegenstander", verklaart tv-analist en voormalig Twente-middenvelder Theo Janssen het succes van de 52-jarige Oosting. "Daar past hij zijn wedstrijdplan heel goed op aan."

Dat heeft dit seizoen al een memorabele Europese avond opgeleverd. In de openingsronde van de Europa League hield Twente het Manchester United van Erik ten Hag op 1-1. Op het ontzagwekkende Old Trafford verraste de ploeg met de gedurfde manier van spelen.

Neutrale toeschouwer

Drie dagen geleden gaf Twente dat resultaat een passend vervolg, met een gelijkspel (1-1) op eigen veld tegen het Fenerbahçe van Mourinho. "Als ik geen coach was, had ik er als neutrale toeschouwer van genoten", aldus de Portugese oefenmeester na afloop.

Dat is een mooi compliment aan Oosting, die geen eenvoudige weg naar de top heeft afgelegd. De Drentenaar, opgegroeid op een woonwagenkamp in Emmen, werd meermaals afgewezen voor de opleiding tot coach in het betaald voetbal en moest zijn gebrek aan natuurtalent compenseren met hard werken.

2:45 Mourinho looft Twente na gelijkspel met Fenerbahçe: 'Geen naïef team, goede coach'

Bij Twente heeft Oosting zijn spelers de discipline aangeleerd die vereist is om op te boksen tegen betere clubs. Tegen Fenerbahçe uitte zich dat als volgt: de backs zetten gezamenlijk hoog druk op de flanken, waardoor de Turkse ploeg niet aan opbouwen toekwam.

Van Rooij

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Bart van Rooij, de 23-jarige vleugelverdediger die deze zomer overkwam van NEC. Volgens analist en voormalig Twente-coach Gertjan Verbeek is Van Rooij een cruciale aankoop geweest. "In verdedigend opzicht klopt het daardoor nu ook."

Pro Shots

Van Rooij sloot pas aan nadat Twente in de voorrondes van de Champions League was uitgeschakeld door RB Salzburg en lijkt het missende puzzelstukje te zijn geweest. Sterker nog, zegt Verbeek: "Dit heeft ze een plek in de Champions League gekost."

Tegen United was het Van Rooij die de gelijkmaker inleidde. Verbeek en Janssen benadrukken het belang van het aankoopbeleid van technisch directeur Arnold Bruggink en diens rechterhand Jan Streuer.

Perfectionistisch

Daarbij: Oosting staat al sinds vorig jaar voor de groep en kent het merendeel van de selectie dus goed. "Hij kent de potentie van de spelers", aldus Verbeek. En dat past goed bij een perfectionistische coach die, in de woorden van Janssen, "alles tot in de puntjes wil uitwerken".

De verschillen tussen Oosting en Brian Priske, de coach van Feyenoord, zijn snel gevonden. De bekritiseerde Deen staat pas sinds deze zomer voor de groep, heeft geen eerdere ervaringen met het trainen van Nederlandse clubs en is een andere voetbalcultuur gewend.

De stroeve seizoenstart van Feyenoord, dat zevende staat op de ranglijst, is daar mede het resultaat van. Het gedisciplineerd spelende Twente zal kunnen profiteren van het feit dat de tegenstander eerder dit seizoen meermaals een tactische wijziging (van 4-3-3 naar 3-4-3 en weer terug) doorvoerde en daardoor minder goed op elkaar is ingespeeld.

Priske vol lof

Priske werd vrijdag op de persconferentie gevraagd naar het spel van Twente en de hand van Oosting daarin. "Het team weet precies wat te doen, zowel aanvallend als verdedigend", zei Priske, die ook de wedstrijd tegen Fenerbahçe had gezien. "Ik zag goede spelers, een goede structuur en een goede instelling."

1:04 Priske over Twente van Oosting: 'Goede spelers, goede structuur, goede instelling'

"Het komt aan op de coach hoe een team zich presenteert. En Twente profiteert ervan dat Oosting er al even zit. Ze spelen goed voetbal, maken goede doelpunten en zetten goed hoog druk", aldus Priske.

Geoliede machine

Zondagmiddag treft Priske dus het Twente van Oosting. Een favoriet voor de zege is volgens Janssen niet op voorhand aan te wijzen. Feyenoord mag dan wel uit vorm zijn, de individuele kwaliteit binnen de selectie is nog altijd groot.

"Maar Twente is veel meer een geoliede machine dan Feyenoord", besluit hij. "Dat gaat het verschil maken."