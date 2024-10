ANP José Mourinho

NOS Voetbal • vandaag, 10:01 Mourinho prijst Twente: 'Ik geef ze wél credits, goed punt tegen goed team'

Fenerbahçe-trainer José Mourinho is blij met het "belangrijke punt" tegen FC Twente van gisteravond in de Europa League. In de Grolsch Veste kwamen de Tukkers op 1-0, maar door een treffer van voormalig Twente-speler Dusan Tadic ging Fenerbahçe er nog met een gelijkspel vandoor.

"Er is vaak de neiging om de tegenstander niet genoeg credits te geven", zei Mourinho na afloop. "Toen ik het over Manchester United tegen Twente had (vorige week pakte Twente daar ook een punt tegen, red.), had iedereen kritiek op United, maar niemand gaf credits aan Twente hoe ze speelden op Old Trafford. Dat deed ik wel."

"De twee vleugelspelers zijn goede spelers. Van Wolfswinkel past zich goed aan aan zijn positie, de kleine gozer (Mitchell van Bergen) op links creëert ook problemen. Hij is agressief, technisch en snel. Geef de tegenstander credits."

Een uitdaging voor Mourinho was de gele kaart die verdediger Jayden Oosterwolde al vroeg pakte. "Als je 75 minuten tegen een goede tegenstander moet spelen in een uitwedstrijd met een verdediger die al geel heeft, beloof ik je: dat is niet makkelijk. Jayden deed het goed en we hebben een goed punt tegen een goed team."

Kansen gemist

De Portugese oefenmeester was tevreden over de kansen die gecreëerd werden en vond dat Twente niet naïef werd. "Als het 1-0 is en je speelt tegen een sneller spelend team is er altijd het risico van de omschakeling. Ze hebben goede kwaliteiten en de juiste dosis pragmatisme. Ze zijn niet naïef. Het is geen team dat de mooie filosofie verkoopt en dan verliest omdat ze naïef zijn."

Ook over Twente-coach Joseph Oosting was Mourinho lovend. "Hij is een goede coach en zijn team is ook goed op de counter. Bij 1-0 waren we in de problemen en we moesten scoren, maar we moesten ook opletten voor een tweede goal. We controleerden dat goed, vooral qua balbezit. We waren in gevaarlijkere posities in de tweede helft. Het was een goede wedstrijd. Als ik geen coach was, had ik er als neutrale toeschouwer van genoten."

"Ze hebben maar twee punten, maar wel tegen Fenerbahçe en Manchester United. Ze hebben wedstrijden die ze kunnen winnen en waardoor ze zich kunnen kwalificeren. Het is een goed team."

Tadic uitgefloten

Tadic was dus trefzeker tegen zijn oude club, waar hij tussen 2012 en 2014 speelde. De Serviër werd wel een beetje uitgefloten, maar dat liet de spits koud.

"Geen probleem voor mij. Dit is voetbal en daar horen emoties bij. Ik versta het soms, alleen fans moeten niet vergeten dat Twente 15 miljoen euro kreeg toen ik naar Southampton ging."

