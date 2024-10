ANP

NOS Voetbal • vandaag, 09:17 Start van Priske in Praag 'nog veel slechter' dan bij Feyenoord, maar alles kwam goed Jorrit Hansen volgt Feyenoord namens NOS Sport

De wisselvallige eerste periode van trainer Brian Priske bij Feyenoord vertoont veel overeenkomsten met zijn start bij Sparta Praag, zo'n twee jaar geleden. "Sterker nog, die was nog veel slechter", kijkt Sparta Praag-volger Jan Kaderabek van Czech News Agency terug.

Maar één wedstrijd en een systeemwissel veranderden alles. Met Priske aan het roer veroverde de club uiteindelijk twee landstitels. Heb een beetje geduld met de Deense coach, wil de Tsjechische journalist maar zeggen.

"Dat hadden ze bij Sparta. Daarna werd Sparta het beste Sparta in twintig jaar", aldus Kaderabek. "Priske is een geweldige man en een geweldige leider. De spelers waren tevreden met hem, zijn stijl van communiceren en manier van spelen."

Sceptisch

Priske stapte in de zomer van 2022 over van Royal Antwerp naar Sparta Praag. De fans en media waren op voorhand sceptisch. "Ze hadden liever een Tsjechische coach gehad, maar kregen een Deen", zegt analist en oud-voetballer Paul Quasten, die een Tsjechische moeder heeft en jeugdinterlands speelde voor het land.

"Priske kwam heel ambitieus binnen. 'We gaan voor het kampioenschap' riep hij, maar zijn start was helemaal niet goed", vervolgt Quasten. Hij doelt daarmee onder meer op de uitschakeling in de voorrondes van de Conference League.

1:07 'Heb geduld met Priske', adviseert Tsjechische journalist

Ook in de competitie startte Sparta Praag destijds wisselvallig. Vooral een serie van vijf gelijke spelen tegen mindere ploegen doet denken aan de competitiestart van Feyenoord nu. De Rotterdammers verspeelden punten tegen Willem II, Sparta, FC Groningen en NEC en staan momenteel zesde in de competitie.

Absolute dieptepunt

"Maar het absolute dieptepunt was de stadsderby tegen Slavia", zegt Kaderabek. Sparta werd in de eerste helft volledig weggespeeld en stond bij rust met 4-0 achter. "Het deed me een beetje denken aan Feyenoord-Leverkusen (0-4) van dit seizoen."

Waar zijn nationaliteit Priske eerst in de weg zat, was het in die moeizame eerste periode zijn redding, denkt Kaderabek: "Een Tsjechische coach was na deze wanprestatie zeker ontslagen, maar Priske kreeg toch nog wat tijd." Dat pakte goed uit.

Priske verving één van zijn assistenten en veranderde de formatie, van 4-2-3-1 naar 3-4-3. "Dat paste beter bij de spelers van dat moment", zegt Quasten. "En het paste beter bij de club. Sparta Praag heeft in het verleden vaker met drie verdedigers gespeeld."

Twee landstitels

Het had direct effect. Sparta won met 1-0 op bezoek bij topclub Viktoria Pilsen en begon aan een serie van 21 competitiewedstrijden zonder nederlaag. Het resulteerde in de eerste van twee landstitels onder Priske.

ANP

"De verdediging stond als een huis in de nieuwe formatie. Dat was het fundament voor de goede prestaties", vertelt Kaderabek. Quasten voegt toe: "Vanaf dat moment kon Priske zijn eigen, aanvallende speelwijze gaan hanteren."

De ploeg van Priske groeide op het veld en buiten de lijnen groeide de waardering voor de Deen. Ook het team liep met hem weg. Quasten: "In Tsjechië houden ze van duidelijke communicatie. Priske was daar erg sterk in. Daarnaast vond hij de eenheid in het team en de hele selectie heel belangrijk."

Huddle

Die eenheid wilde Priske uitstralen met een huddle na elke wedstrijd; de spelers en staf vormden een kring op het veld om de wedstrijd samen af te sluiten. Bij Feyenoord probeerde Priske dat ook, maar hij stopte ermee na kritiek van media en fans.

1:14 Tsjechische journalist over stoppen met huddle

"Ik ben verrast dat hij de huddle heeft opgegeven", reageert Kaderabek. "Hier kreeg hij er ook kritiek op, omdat hij de eerste was die het deed. Maar hij bleef het doen, want hij vond het belangrijk om de spelers na de wedstrijd een morele boost te geven. In Praag doen ze het na zijn vertrek nog steeds."

Heb geduld

Na twee seizoenen nam Priske afscheid van Sparta. Dat ging niet zonder slag of stoot. "Priske had vlak voor zijn vertrek naar Feyenoord gezegd bij Sparta te blijven", vertelt Quasten. "Dus daar gingen ze vanuit. Of dat hij Sparta alleen zou verruilen voor een Europese topclub."

Priske kent dus een onrustige start bij Feyenoord, maar Kaderabak ziet het nog wel goed komen. "Heb geduld. Priske is geen coach die allemaal nieuwe spelers brengt en veel veranderingen aanbrengt. Hij maakt geen domme keuzes. Het is een slecht idee om hem te ontslaan."