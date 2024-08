ANP Priske tijdens het duel met Willem II

NOS Voetbal • vandaag, 05:05 Discussie blijft over speelwijze Priske: 'Zoveel verschilt het niet van Slot' Jorrit Hansen volgt Feyenoord namens NOS Sport

Het lijkt even wennen na drie jaar herkenbaar voetbal onder Arne Slot; de nieuwe formatie en bijbehorende speelwijze van Feyenoordtrainer Brian Priske. "Maar zoveel verschilt het niet van Slot", zeggen analisten Pierre van Hooijdonk en Regi Blinker. "Geef Priske de tijd."

De kritiek was niet mals. Na de vele tegendoelpunten in de oefencampagne en de Johan Cruijff Schaal twijfelden journalisten, analisten en supporters flink aan de 3-4-3-formatie met wingbacks van Priske. De valse seizoenstart tegen Willem II (1-1) was als olie op het vuur.

Formatie is wat anders dan filosofie

Veelgehoord: hoe kan een club met de jeugdopleiding die is gebouwd rond de 'filosofie van Slot' een hoofdtrainer in een andere formatie laten spelen? "Maar een formatie is wat anders dan de speelwijze en filosofie", zegt Blinker.

ANP Feyenoorders Wellenreuther, Kasanwirjo en Zerrouki balen na het gelijkspel tegen Willem II

"Ik zie een nieuwe trainer die zijn team op zijn manier wil laten spelen", vervolgt de oud-Feyenoorder. "Ik ga er vanuit dat de club een trainer heeft binnen gehaald die de succesvolle speelstijl van de club voort kan zetten, met veel aanvallen, intensiteit en hoge druk, en dan is de formatie minder belangrijk."

Van Hooijdonk is het daarmee eens. "We zijn in Nederland altijd zo met systemen bezig. Wat op papier staat, kan op het veld heel anders zijn. Dan kan je in verschillende spelsituaties niet altijd meer van 4-3-3 of 3-4-3 spreken. Als de resultaten dan niet goed zijn, vinden we iets al snel mislukt."

'Ik doe geen compromis'

Wanneer in de jeugdopleiding met dezelfde filosofie wordt gespeeld als Slot deed en Priske doet, is het geen probleem dat het in een andere formatie gebeurt, vinden Blinker en Van Hooijdonk. En Priske zelf? Die reageerde vrijwel hetzelfde op een persconferentie.

"We zouden een discussiegroepje moeten starten hierover", lachte de Deen als reactie op de vele reacties die zijn nieuwe formatie losmaakt. "Maar ik vind het een mooie discussie."

"De speelwijze en de formatie hebben niets met elkaar te maken", legt Priske uit. "Ik gebruik de formatie om de spelers in een vertrouwde startpositie te krijgen. Ze weten dan voor welk deel van het veld ze verantwoordelijk zijn."

"Het belangrijkste is de filosofie. Bij Feyenoord is het simpel: we willen dominant zijn, vooruit voetballen en agressief zijn. Ik doe geen compromis als het op mijn filosofie aankomt. Je kan je formatie wijzigen zo vaak je wilt en ik kan zomaar weer 4-3-3 gaan spelen, maar de filosofie blijft staan."

Transfers maken het niet makkelijker

Natuurlijk zijn er dan accentverschillen ten opzichte van vorig seizoen, maar "alles wat nu anders is dan onder Slot betekent niet gelijk dat het slecht is", gaat Van Hooijdonk in op het levende sentiment in Rotterdam. "Spelers en ook supporters moeten daar aan wennen."

Priske ging vrijdag op de persconferentie dieper in op het aanblijven van Feyenoordspeler Calvin Stengs:

Ook maken de vele inkomende en uitgaande transfers het er niet altijd makkelijker op. "Feyenoord heeft daardoor niet één, twee, drie zijn juiste opstelling gevonden", zegt Van Hooijdonk. "Bij PSV blijft juist veel bij het oude, waardoor ze een makkelijkere start hebben."

"Als Feyenoord rond de winterstop binnen vier punten van PSV staat, zou ik dat superknap vinden", aldus Van Hooijdonk. Blinker is, met een knipoog, wat positiever: "Ik ben natuurlijk hartstikke neutraal en objectief: maar ik weet zeker dat Feyenoord kampioen wordt!"