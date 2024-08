Orange Media Feyenoord-trainer Brian Priske

Kritiek op speelstijl doet Feyenoord-trainer Priske weinig: 'Vier goals bij PSV mag je niet vergeten'

Voor Feyenoord en de nieuwe trainer Brian Priske begint vanmiddag (16.30 uur) de competitie. In Rotterdam-Zuid is het gepromoveerde Willem II de eerste tegenstander bij de start van de eredivisie. Ondanks kritiek zal Priske zijn speelwijze niet aanpassen, zo kondigt hij aan.

"Het is moeilijk om antwoord op de vraag te geven waar Feyenoord op dit moment staat", zegt de Deense Feyenoord-trainer bij Rijnmond. "Er zijn vraagtekens, over de spelers en de speelwijze. Het is nooit eenvoudig om daar een makkelijk antwoord op te geven. Maar we staan er scherp op."

Vier tegengoals

Priske verwacht tegen Willem II een ander duel dan afgelopen weekend in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (4-4), de wedstrijd die Feyenoord na strafschoppen won. Ondanks de winst was er na de wedstrijd kritiek op Feyenoord, vooral op de speelstijl en de formatie.

"We zijn blij dat we bij de landskampioen vier keer hebben kunnen scoren", reageert Priske. Het waren mooie doelpunten om te maken. Maar we kregen ook vier doelpunten tegen. Daar wordt geen coach blij van..."

Priske wil bij Feyenoord zijn 3-4-3-systeem niet aanpassen. De trainer zegt niets in de media over de kritiek op zijn speelwijze te lezen. "We zijn nog niet waar we willen zijn. Maar dat is normaal. Zeker als je vier goals incasseert", stelt hij.

Zo is een gemengd beeld ontstaan na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De Deen merkt dat de ploeg energie heeft gekregen. "Dat hoort erbij als je wint. Als je naar de aanvallen van ons kijkt in het duel met PSV, daar kun je alleen maar blij van worden. Weinig ploegen zullen dat in Eindhoven doen", stelt Priske. "Maar natuurlijk moeten we dingen beter doen. Zeker defensief, of we nu met drie of vier verdedigers spelen. Het is mijn taak om de jongens duidelijk te maken wat ik wil."

Geen start zoals vorig seizoen

Feyenoord begint vanmiddag om 16:30 uur aan de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen promovendus Willem II. Gijs Smal keert terug in de selectie. Ook Julián Carranza trainde deze week weer mee bij Feyenoord. Quinten Timber is ook beschikbaar. Quilindschy Hartman en Gernot Trauner zijn er vandaag vanwege blessures nog niet bij.

Priske heeft de start van het afgelopen seizoen meegenomen in de voorbereiding op de seizoensopener. Een jaar geleden verloren de Rotterdammers de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en speelde het team daarna twee keer gelijk tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta (2-2). "Dat is niet de start die we willen", aldus Priske. "De spelers zijn zich daar bewust van. We willen alles eraan doen om dat te voorkomen."

Over Sepp van den Berg wil Priske weinig kwijt. De Rotterdammers zouden de Nederlandse centrale verdediger van Liverpool graag willen toevoegen aan de selectie. Wel is de Feyenoord-trainer duidelijk over zijn andere wensen: "We proberen in elk geval Yankuba Minteh en Mats Wieffer te vervangen, maar dat is niet makkelijk", stelt de trainer, die ook weet dat er ook nog spelers uit De Kuip kunnen vertrekken. "Ik hoop niet dat basisspelers vertrekken, maar dat is voetbal. Feyenoord zit met de eredivisie niet in de grootste competitie. Als er een grote club zich meldt, dan kan het moeilijk worden."

Priske: "De voorbereiding is een mooie periode, maar er is geen periode die zo frustrerend is als deze. Ik ben blij dat de eredivisie gaat starten. Die wedstrijden tellen echt mee. De sfeer, de intentie en de emoties die erbij komen kijken. Daar doe je het voor."

Het duel tussen Feyenoord en Willem II is te volgen via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.