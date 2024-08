Pro Shots

Priskes vuurdoop in Johan Cruijff Schaal: 'Pittige introductie in Nederlands voetbal'

"Een pittige introductie in het Nederlandse voetbal." Zo beschreef Brian Priske zijn vuurdoop als trainer van Feyenoord, in een spectaculaire editie van de Johan Cruijff Schaal.

Priskes Feyenoord won zondagavond in een doelpuntrijk duel (4-4) na strafschoppen van PSV. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd voor ons zou worden tegen de regerend landskampioen", zei de Deen na de wedstrijd.

"We begonnen vrij slecht en kregen snel een doelpunt tegen", aldus Priske. "Maar de jongens hebben de strijd laten zien waar Feyenoord ook beroemd om is geworden. We bleven gaan en maakten ook een paar mooie doelpunten."

Wat bleef hangen was de zorg om alle tegendoelpunten. Vier dus tegen PSV en in aanloop naar het duel om de Johan Cruijff Schaal verloor Feyenoord met duidelijke cijfers oefenduels van Benfica (5-0) en AS Monaco (3-1).

"We zullen goed moeten kijken naar de defensie. Als je het aan mijn collega Peter Bosz vraagt, dan zal hij ook niet blij zijn met de vier doelpunten tegen. Dat moet beter, maar dat gaat ons lukken. Geen twijfel over mogelijk."

Systeemverandering

Priske is van systeem veranderd, ten opzichte van de oude trainer Arne Slot. Priske opteert voor een 3-4-3-formatie, met twee wingbacks, waar Slot 4-3-3 voetbalde.

Of het daar misschien aan ligt? "Ik vind het te makkelijk om het systeem de schuld te geven. Ik ben honderd procent mezelf", zei Priske. "Ik ben niet Arne Slot. Ik doe dingen anders. Maar ik denk dat deze formatie ons kan helpen. We moeten aanvallend voetballen. Dominant."

En dan was er nog zijn beslissing om Timon Wellenreuther als eerste keeper aan te wijzen, en niet Justin Bijlow, die onder Slot de eerste keus was. Priske wilde er weinig woorden aan vuilmaken. "Het was geen gemakkelijke beslissing. Ik geloof ook in Justin, maar er kan er maar eentje spelen."

Genoeg te bespreken dus, ondanks de winst van de Johan Cruijff Schaal. "Het is belangrijk om te winnen, zeker als je nieuw bent als coach. Er zijn hoge verwachtingen, niet alleen van de fans, maar ook van het bestuur. En dat is ook logisch. Maar dan is het fijn om zo'n mooie prijs op te mogen tillen aan het begin van het seizoen."

Kramp na 60 minuten

Feyenoord-spits Santiago Gimenez noemde het een "ongelofelijke wedstrijd. Ook al hebben we vier doelpunten tegen gekregen. Dit is voetbal. Beide ploegen die alles geven om te winnen. Strijd. Daar hou ik van. En natuurlijk is dit heerlijk voor een aanvaller, zo veel doelpunten."

Zelf scoorde hij twee keer vanaf de penaltystip, daarnaast gaf hij een assist. "Ik voel me goed. Maar ik moet hard werken om nog fitter te worden. In de zestigste minuut krijg ik last van kramp. Ik ben ook nog maar anderhalve week terug bij de club."

Toch stipte hij ook de vier tegendoelpunten aan. "Misschien speelden we wel te offensief. Dan krijgt de tegenstander veel ruimte. Daar moeten we intelligenter mee omspringen, door misschien gecontroleerder aan te vallen."

Ondanks dat kritiekpuntje zei Gimenez te geloven in de aanpak van zijn nieuwe trainer Priske. "Zoals we ook in Arne geloofden. Ze hebben allebei hun eigen stijl, Brian en Arne. Ze zijn wel erg verschillend, als ik eerlijk ben. Kijk alleen al naar de formatie. We spelen nu met vijf verdedigers. Ik kan me niet herinneren dat we zo speelden onder Arne. De enige gelijkenis is dat ze allebei houden van aanvallen. Van druk zetten."

Peter Bosz schoof bij de conferentie aan met "een gevoel van een verliezer". "Maar het was geen goede wedstrijd, van beide kanten niet. Ik kan me voorstellen dat het een spectaculaire wedstrijd was: 4-4. Maar dit was niet echt goed voetbal."

"Als je ziet dat wij vier doelpunten tegen krijgen. Daar hebben we vorig jaar bijna een half seizoen over gedaan... Al wil ik ook niet de ogen sluiten voor de achterhoede waarmee we speelden."

Defensieve problemen

PSV kampte met serieuze defensieve problemen. Olivier Boscagli en Mauro jr. waren vorige week geblesseerd geraakt, en Armando Obispo en Sergiño Dest waren dat al langer. Bosz koos voor een centrum met Jerdy Schouten en Ryan Flamingo en de onervaren Noor Fredrik Oppegard als linksback.

"Dat zijn geen excuses, hoor, helemaal niet. Ik vind dat we ook met dit elftal van Feyenoord moeten winnen, maar dat hebben we niet gedaan en dat is jammer."