NOS Voetbal • vandaag, 22:39 Ontluisterend Oranje ten onder tegen Duitsland in München Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft in München een kansloze nederlaag geleden tegen Duitsland in de Nations League: 1-0. Vooral in de eerste helft speelde Oranje onthutsend zwak en mocht het van geluk spreken dat er niet werd gescoord. Na rust werd debutant Jamie Leweling matchwinner.

Door de nederlaag bleef Nederland op vijf punten staan in groep 3 van de Nations League. Koploper Duitsland kwam op tien punten en verzekerde zich van de kwartfinales.

Vooraf werd in München afscheid genomen van enkele gezichten van het Duitse elftal van het afgelopen decennium. Grote portretten van Thomas Müller (131 interlands), Manuel Neuer (124), Toni Kroos (114) en Ilkay Gündogan (82) sierden de tribunes achter het doel.

Het viertal nam na het EK van deze zomer afscheid. Evenals Oranje is Duitsland een team in verandering, in opbouw. Daar kwam bij dat bondscoach Julian Nagelsmann het moest doen zonder onder anderen Kai Havertz, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug, Marc-André ter Stegen op het laatste moment zonder spits Deniz Undav.

Zo stonden met de 34-jarige keeper Oliver Baumann (Hoffenheim) en de 23-jarige buitenspeler Jamie Leweling (Stuttgart) twee Duitse debutanten op het veld en onervaren krachten als Aleksandar Pavlović (20, Bayern), Angelo Stiller (23, Stuttgart) en Tim Kleindienst (29, Borussia Mönchengladbach).

Dan kon de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman misschien wel een representatiever en vertrouwder team opstellen, met Micky van de Ven voor de geschorste Virgil van Dijk, Jorrel Hato op de linksbackpositie en Brian Brobbey in plaats van Joshua Zirkzee in de spits.

Afgekeurde goal binnen twee minuten

Toch was het Duitsland dat vanaf het begin de baas was. Oranje wist zich geen raad. Al snel waren Hato en Van de Ven aan het klungelen en bracht Serge Gnabry Leweling binnen twee minuten in stelling. De debutant scoorde, maar Oranje had geluk dat de goal na ingrijpen van de VAR vanwege buitenspel werd afgekeurd.

1:02 Oranje ontsnapt in tweede minuut: Duits doelpunt na lange VAR-check afgekeurd

De meevaller voor Oranje veranderde niets aan het spelbeeld. Cody Gakpo leverde de bal in, Ryan Gravenberch verspeelde de bal, Bart Verbruggen passte op een Duitser, Hato leed weer balverlies. Het was bedroevend wat Oranje liet zien en Duitsland kreeg kansen om de score te vergroten.

Verbruggen redde op een inzet van Maximilian Mittelstädt en De Vrij voorkwam een doelpunt van Leweling. In sommige fases ging het tempo wat omlaag en kon Oranje even op adem komen, maar het bleef fouten regenen in de opbouw.

Quinten Timber deelde in de malaise en het gebrek aan communicatie achterin werd pijnlijk duidelijk toen De Vrij de bal wegkopte, waar Verbruggen simpel had kunnen vangen. Het leek een direct gevolg van het ontbreken van aanvoerder en leider Virgil van Dijk.

Oranje kwam er desondanks mee weg in de eerste helft en zag Duitsland met onder meer een ongevaarlijke kopbal van Stiller niet profiteren. Aan de andere kant landde een voorzet van Gakpo op achterkant van de lat. Brian Brobbey werd nauwelijks bereikt en bleef ongevaarlijk.

Beter Oranje na rust, Duitsland scoort

Koeman nam na de eerste helft maatregelen en verving Timber door Mats Wieffer en Reijnders door Donyell Malen. Door die laatste wissel verhuisde Simons naar het middenveld. Bij Duitsland werd smaakmaker Florian Wirtz vervangen door Robert Andrich.

Mede door de wissels kwam Oranje na rust beter in de wedstrijd. Met Wieffer kwam er meer lijn in het spel.

Toch kwam Duitsland op voorsprong. Na een hoekschop belandde de bal via Van de Ven bij Leweling en zo kreeg de debutant alsnog zijn droomdebuut. De vleugelspeler van Stuttgart knalde fraai binnen over de glijdende Van de Ven.

0:52 Leweling schiet raak uit afgeslagen corner, Oranje op achterstand in Duitsland

Pas in de 77ste minuut liet Nederland via Xavi Simons aanvallend echt zijn tanden zien. De speler van RB Leipzig kwam van links naar binnen en haalde uit. Via keeper Baumann en de lat ging het schot over.

Waar Brobbey in september nog zo goed speelde tegen Duitsland (2-2), net als het hele team, kwam de Ajacied nu niet in het spel voor. Een kwartier voor tijd werd hij vervangen door Joshua Zirkzee. In de slotfase zette Oranje zowaar druk en moest Baumann nog redden op een knal van Malen.

Van de 1-1 en een punt kwam het niet meer. Het was al met al te weinig en teleurstellend wat Oranje in de Allianz Arena had laten liet zien, in de stad waar de voor de wedstrijd herdachte Johan Neeskens scoorde in de WK-finale van 1974 en Oranje in 1988 Europees kampioen werd.

Geen historisch duel dit keer, een duel om van te leren, dat wel.