NOS Voetbal • vandaag, 06:12 Als 'baas' in het nieuwe Oranje kan Gakpo glansrol tegen Duitsland goed gebruiken Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

In het vernieuwde Nederlands elftal ziet Ronald Koeman een sleutelrol weggelegd voor Cody Gakpo. De bondscoach denkt dan aan een bepalende factor op het veld, vanavond in München tegen Duitsland bijvoorbeeld, maar ook aan een meer leidende rol buiten de lijnen.

Met de schorsing van Virgil van Dijk, de afwezigheid van Nathan Aké, Frenkie de Jong en Memphis Depay en het afscheid van Georginio Wijnaldum en Daley Blind is de bondscoach veel van zijn steunpilaren van weleer (voor even) kwijt.

Dan ontstaat er een nieuwe hiërarchie en de plekken in die pikorde liggen bij het nieuwe Oranje grotendeels open. Dat proces is na het EK nadrukkelijk aan de gang, zo bevestigde Koeman gisteren op de persconferentie.

"Een andere hiërarchie ontstaat door wedstrijden en prestaties", zei Koeman.

Net als bij de vorige interlandperiode wees Koeman naar Liverpool-speler Gakpo als een van de potentiële nieuwe leiders. "Cody is onze beste aanvaller van de laatste maanden." Met de kanttekening: "Het heeft tijd nodig. Het moet ook in het karakter van een speler zitten."

Qua karakter voldoet Gakpo misschien niet per se aan het profiel van een leider, maar de rustige Eindhovenaar erkende gisteren dat hij met zijn 25 jaar de leeftijd heeft om zich meer te laten gelden. "Ik ben er niet echt mee bezig, ik zie het als natuurlijk proces. Die dingen komen erbij."

Zaterdag op de training noemde Koeman hem tijdens wat rumoer bij een rondootje gekscherend 'de baas'. Daar moest Gakpo wel om lachen. Daarna nam de bondscoach hem apart en dat zegt meer. Koeman verwacht vanavond wat van 'baas' Gakpo.

Met Gakpo aan buitenkant gevaarlijker

Tegen de muur die Hongarije vrijdag had dichtgemetseld, was het moeilijk voetballen. Om gaatjes in die muur te vinden, kwam Koeman halverwege bij Gakpo uit. De aanvaller stond te veel aan de binnenkant.

"Met Cody aan de linkerzijkant werden we veel gevaarlijker", zei Koeman. "We hadden sneller moeten inzien dat er centraal te weinig ruimte was. De ruimtes lagen aan de zijkanten. Dat deden we niet goed."

In de tweede helft kwam Gakpo in een andere rol los en kon hij vanaf de zijkant zijn acties maken. "Tegen Duitsland wordt het anders dan tegen Hongarije", weet Gakpo. "De Duitsers spelen meer naar voren, meer open en dan gaan er meer ruimtes vallen."

Man van grote toernooien én standaardsituaties

In Oranje speelt Gakpo al langer een doorslaggevende rol. Niet voor niets noemt Koeman hem "zijn beste aanvaller". In 33 interlands was hij goed voor 13 goals. Nog een en hij staat naast Koeman (14 goals in 78 interlands) op de topscorerslijst aller tijden.

Een man van grote toernooien is hij. Op het WK van 2022 scoorde Gakpo drie keer en op het afgelopen EK liet hij het net weer drie keer bollen. In Boedapest gaf hij vrijdag bij de goal van Denzel Dumfries uit een vrije trap zijn zesde assist in het Nederlands elftal.

Kijk hieronder naar het interview met Cody Gakpo in Studio Voetbal en de interviews met Ronald Koeman, de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann en de Duitse verdediger Antonio Rüdiger:

Gakpo is er de persoon niet naar om in zo'n situatie met de vuist op tafel te slaan en weet ook dat zich hierover opwinden tijdens een persconferentie heel snel zou overwaaien naar Engeland. Hij hield zich wijselijk op de vlakte.

"Ik voel me goed, dat is het belangrijkste", zei Gakpo. "Ik heb niet alles gestart, maar heb tot nu toe voldoende minuten gemaakt. De laatste wedstrijd (tegen Crystal Palace, red.) heb ik helemaal gespeeld."

Zoals goede prestaties bij Liverpool doorwerken naar het nationale team en hem met een hogere status doen binnenkomen, werkt het andersom ook. Een hoofdrol bij Oranje tegen Duitsland geeft hem een plus bij Oranje en ook een welkom plusje bij terugkeer in Liverpool.