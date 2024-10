NOS Voetbal • vandaag, 18:42 Koeman over afwezigheid Van Dijk: 'Soms moet je met speler en club meedenken'

2:30 Koeman: 'Extra rust voor Van Dijk, daar zal Liverpool ook blij mee zijn'

Natuurlijk had hij Virgil van Dijk morgen liever bij Oranje gehad voor het Nations League-duel met Duitsland, maar bondscoach Ronald Koeman is tevreden dat zijn aanvoerder nu onbedoeld wat extra rust kan pakken.

Van Dijk is naar aanleiding van zijn rode kaart in de interland tegen Hongarije (1-1) geschorst. De verdediger vertelde daarna, zoals een captain betaamt, dat hij bij de selectie wilde blijven om zijn teamgenoten te steunen in aanloop naar de pittige wedstrijd tegen Duitsland in München.

Maar in het licht van fysieke en mentale vermoeidheid, wat in het hedendaagse voetbal steeds meer een thema wordt, leek het Koeman een beter idee om Van Dijk eerder terug naar huis te laten gaan. De Liverpool-speler vond dat ook prima.

"Hij zei misschien iets te snel dat hij zou blijven", aldus Koeman. "Op deze manier krijgt hij extra rust, dat lijkt me logisch. Liverpool en Virgil zijn er blij mee. Je moet soms ook met de speler en de club meedenken."

Koeman hoopt dat de absentie van Van Dijk deuren opent voor anderen. "Zijn afwezigheid is altijd een gemis, want hij is onze aanvoerder en heeft meer dan 75 interlands gespeeld. We gaan het goed invullen, we hebben genoeg goede opties. Het zou mooi zijn als we achteraf kunnen zeggen dat we hem niet hebben gemist."

De Vrij of Dumfries aanvoerder

Door de afwezigheid van Van Dijk en de nog niet fitte reserve-captains Nathan Aké en Frenkie de Jong draagt Stefan de Vrij, als hij een basisplaats krijgt, hoogstwaarschijnlijk de aanvoerdersband tegen Duitsland.

Koeman hanteert de regel dat bij afwezigheid van de aangewezen captains de speler met de meeste interlands de aanvoerder is. Denzel Dumfries (61 interlands) is na De Vrij (71) de volgende in de rij.

2:37 Koeman verwacht dat Duitsers hebben geleerd van eerder duel