NOS Voetbal • vandaag, 06:03 Dumfries levert altijd in Oranje, nu voor het eerst als aanvoerder Jesse Wieten

Denzel Dumfries had weleens betere tijden gekend, zo erkende hij afgelopen donderdag. De 28-jarige rechtsback is al enige tijd niet zeker van een basisplek bij zijn club Internazionale en dat zit hem dwars.

Gisteren in Boedapest leverde Dumfries een heldere boodschap af. Hij blijft zoals altijd strijden tot het einde. In de geest van de deze week overleden Oranje-legende Johan Neeskens, die voor de wedstrijd werd herdacht.

Na de rode kaart voor Virgil van Dijk bezorgde Dumfries Oranje met een krachtige kopbal in de 83ste minuut een punt tegen Hongarije (1-1). "Wie anders dan hij", zei NOS-commentator Arman Avsaroglu. En zo is het.

Acht goals, zeventien assists in 61 interlands

Dumfries staat er altijd en speelt in Oranje vaak een doorslaggevende rol. Het was zijn achtste doelpunt in 61 interlands. Daarbij gaf hij ook nog eens zeventien assists. Indrukwekkende cijfers voor een vleugelverdediger.

Daar had tegen Hongarije zelfs nog een goal en assist bij kunnen zitten in de tweede helft, als Joshua Zirkzee iets alerter was geweest en als de voorzet van Tijjani Reijnders op maat was geweest.

Op het EK van 2021 was Dumfries voor het eerst de reddende engel van het Nederlands elftal. Vijf minuten voor tijd kopte hij Oranje in de Johan Cruijff Arena naar 3-2 tegen Oekraïne in de poulefase.

1:04 EK 2021: Dumfries kopt Oranje op 3-2 tegen Oekraïne

Ook in het daaropvolgende EK-duel met Oostenrijk (2-0) scoorde hij en op het WK van 2022 in Qatar was hij uitblinker aan Oranje-zijde met onder anderen een goal en twee assists tegen de Verenigde Staten (3-1).

Minder speeltijd bij Inter: 'Laten zien dat ik verdien te spelen'

Na twee sterke seizoenen bij Inter in 2021/2022 en 2022/2023 speelde Dumfries vorig seizoen mede door een blessure minder dan hij had gehoopt in Italië. Bovendien is concurrent Matteo Darmian niet de minste.

"Uiteraard wil je alles spelen", zei Dumfries donderdag. "Maar ik moet de keuze van de trainer respecteren en dat doe ik. Matteo heeft een geweldig seizoen gehad en ik een lastiger seizoen en een blessure ertussendoor."

Dit seizoen is voor hem tot nu toe hetzelfde verhaal met in de Serie A vier invalbeurten en één basisplaats en één invalbeurt en één basisplaats voor Dumfries in de Champions League.

2:44 Dumfries dicht bij contractverlenging bij Inter: 'Hoop zo snel mogelijk'

"Elke training moet ik laten zien dat ik verdien meer te spelen", aldus de verdediger. "Maar ik weet dat het seizoen nog lang is. Ik focus op waar ik invloed op heb en dat is mijn eigen spel."

Dat Inter toekomst in Dumfries ziet, is duidelijk. Niet voor niets is de ex-speler van Sparta, sc Heerenveen en PSV dicht bij een contractverlenging tot medio 2028. De huidige verbintenis van Dumfries loopt af in 2025.

Het is een opluchting voor de geboren Rotterdammer, na onderhandelingen van anderhalf jaar. "Het heeft lang geduurd", zei Dumfries. "Ik hoop zo snel mogelijk bij te tekenen, zodat we daar een streep onder kunnen zetten en vooruit kunnen."

Eerste keer met aanvoerdersband

Vooruit bij Inter, vooruit bij Oranje. Bij het Nederlands elftal mag Dumfries immer op vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman rekenen. Het is de coach die hem op 13 oktober 2018 tegen Duitsland (3-0) liet debuteren.

Op een doelpunt in het Nederlands elftal was het na die WK-goal in Qatar even wachten. Maar afgelopen maand tegen Duitsland (2-2) scoorde hij weer en gisteravond volgde de achtste goal in het Nederlands elftal.

"Het is niet toevallig dat Denzel Dumfries de gelijkmaker maakte", zei Koeman. "Hij gaat altijd voorop in de strijd."

0:57 Dumfries kopt tien van Oranje vlak voor tijd naar 1-1 tegen Hongarije

Wat de avond voor Dumfries gisteren nog mooier maakte was dat hij na de rode kaart voor Virgil van Dijk de aanvoerdersband had overgenomen. Voor de eerste keer was Dumfries aanvoerder van Oranje.

Het gaf hem misschien net dat beetje extra om zijn team te helpen. Met die gele band stoer om zijn arm ging hij vol overtuiging voor de gelijkmakende kopbal. En met verbeten blik liep hij terug na zijn goal, hopend op meer dan een gelijkspel.

Dat kwam er niet van. Zoals hoort bij een aanvoerder moest hij na afloop het interview op het veld doen. "Veerkracht. Fantastisch", sprak hij. Maandag mag hij vanwege de schorsing van Van Dijk tegen Duitsland misschien weer de band dragen, dan vanaf de start.

2:31 Dumfries blij met veerkracht van worstelend Oranje: 'Zo behaal je succes'