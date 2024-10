ANP

NOS Voetbal • gisteren, 23:56 Van Dijk zag 'moeizaam' Oranje in Hongarije en verbaasde zich over rode kaart

Het Nederlands elftal heeft een nogal dubbel gevoel overgehouden aan het 1-1 gelijkspel in de Nations League tegen Hongarije. De late gelijkmaker van Denzel Dumfries, toen Oranje al met een man minder speelde, was een opsteker. Maar het spel in de Puskás Aréna was wel erg stroperig, vooral in de eerste helft.

Het chagrijn daarover overheerste ook bij aanvoerder Virgil van Dijk, die toch al nijdig was door zijn wat schlemielige rode kaart. Hij kreeg diep in de tweede helft binnen een paar minuten twee gele kaarten van scheidsrechter Lukas Fähndrich. De eerste om (te opgewonden) praten tegen de scheidsrechter, de tweede vanwege een tackle.

1:20 Van Dijk krijgt tweede gele kaart tegen Hongarije, Oranje met tien man verder

Van Dijk verbaasde zich vooral om de eerste kaart. Volgens de regels mag alleen de aanvoerder tijdens de wedstrijd praten tegen de arbiter. "Dat wordt ook steeds benadrukt. Daarbij heb ik hem op een respectvolle manier aangesproken."

Van Dijk beklaagde zich bij Fähndrich na een overtreding op Donyell Malen, die alleen op het Hongaarse doel af leek te gaan. "Ik heb gezegd dat ik dacht dat hij een doorgebroken speler was. Bij de tweede kaart gaf ik hem wel reden om 'm te geven, dat had handiger gemoeten, punt."

Stroperig

Nederland kwam kort na die rode kaart toch nog op gelijke hoogte, waarmee de in de eerste helft opgelopen schade enigszins werd gerepareerd. De 1-1 van Dumfries hielp Van Dijk afkoelen, zei hij, maar de frustratie over het matige spel van Nederland bleef.

Waarom kwam Oranje tot zo weinig grote kansen? "We speelden gewoon tegen een heel verdedigende ploeg", aldus Van Dijk. "We kwamen er moeilijk doorheen. We probeerden het tussen de linies via Xavi Simons en Tijjani Reijnders - en dat lukte ook een paar keer - maar het bleef moeizaam."

De ultra-verdedigende tactiek van de Hongaarse bondscoach Marco Rossi wierp dus vruchten af. "Zij staan met een blok van vijf verdedigers met vier spelers daarvoor. Dan heb je diepteloopjes en individuele acties nodig. Dat ging in de tweede helft wel beter."

Nederland scoorde uiteindelijk toch en sleepte een punt weg uit Boedapest. Maandag, als Nederland uit tegen Duitsland speelt, is Van Dijk geschorst. Hij blijft wel bij de groep, vertelde hij. "Natuurlijk, voor mij spreekt dat voor zich."

Dumfries looft veerkracht Oranje

Na de rode kaart van Van Dijk kreeg Dumfries de aanvoerdersband om. Een paar minuten later kopte hij een corner van Cody Gakpo keihard achter de Hongaarse keeper Dénes Dibusz. "Ik kop 'm lekker binnen en ik ben blij dat ik een goaltje maak", zei Dumfries. "Maar je komt hier voor de drie punten."

Oranje kwam afgelopen zomer op het EK ook meermaals op achterstand. Dat werd toen, net als vanavond in Hongarije, vaak toch nog goedgemaakt. "Dat is onze veerkracht. Complimenten aan de ploeg ook hoe we daarna standhouden. Zo behaal je uiteindelijk succes."

Dumfries stoorde zich in de beginfase van de wedstrijd wel aan het spel van zijn ploeg. "Toen brachten we te weinig energie en was het wat flets, in de tweede helft brachten we dat wel. Uiteindelijk kan ik - als je naar het wedstrijdverloop kijkt - wel leven met een punt."