Oranje scoort pas na rood Van Dijk tegen defensief Hongarije: 1-1

Het Nederlands elftal heeft een lastige avond in Boedapest ternauwernood afgesloten met een 1-1 gelijkspel tegen Hongarije. Na een rode kaart voor Virgil van Dijk maakte Denzel Dumfries in de 83ste minuut gelijk.

Daarmee komt Oranje op vijf punten na drie wedstrijden in groep 3 van de Nations League. Maandag wacht koploper Duitsland, dat met 1-2 won in Bosnië en Herzegovina, in München.