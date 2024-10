ANP Brian Brobbey en Joshua Zirkzee

NOS Voetbal • vandaag, 06:22 Oranjespitsen Zirkzee en Brobbey scoren niet, Koeman ziet 'geen nummer één' Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Brian Brobbey of Joshua Zirkzee? De spitsenstrijd bij Oranje is nog niet beslist. Sterker nog, voor bondscoach Ronald Koeman is het in de aanloop naar de Nations League-duels met Hongarije (vanavond) en Duitsland (maandag) op dit moment helemaal geen strijd.

Bij de ene wedstrijd of fase is Brobbey volgens de bondscoach geschikter, bij de ander Zirkzee. "Het ligt dicht bij elkaar", zei Koeman gisteren. "In deze situatie zet ik mezelf niet vast op een van beiden."

In de vorige interlandperiode in september kreeg Zirkzee de kans tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) en Brobbey tegen Duitsland (2-2). Beiden deden het goed, maar Koeman sprak na afloop de verwachting uit dat hij de volgende keer voor één vaste spits zou kiezen.

Daar kwam hij van terug. "Misschien sprak ik te makkelijk uit dat ik een nummer één wilde hebben", zei Koeman gisteren. "Het zijn allebei jonge spelers en ik denk dat het logisch is dat daarbij nog geen nummer één zit die veel beter is dan de ander. Ze zijn verschillend en daarom allebei heel goed bruikbaar."

Met name de 23-jarige Zirkzee werd na zijn optreden tegen Bosnië bejubeld. Niet alleen vanwege zijn goal en assist, maar ook omdat hij het aanvalsspel van Oranje vloeiender maakte en de combinatie met middenvelder Tijjani Reijnders klopte.

Tegen een sterkere tegenstander als Duitsland bewees de 22-jarige Brobbey daarna met onder meer een assist zijn waarde als aanspeelpunt en dreef hij directe tegenstander Jonathan Tah tot wanhoop.

Spitsen zonder doelpunten

Daarnaast toonde de Ajacied bij een grote kans echter zijn gebrekkige afwerking. Het is de zwakte van Brobbey, maar ook van Zirkzee. Beiden blinken niet uit als doelpuntenmakers en hebben sinds hun laatste interland in clubverband niet meer gescoord.

Zirkzee scoorde bij zijn debuut voor Manchester United tegen Fulham halverwege augustus, maar was sindsdien in 481 minuten bij geen doelpunt direct betrokken in alle competities. De afgelopen drie duels begon hij op de bank en koos coach Erik ten Hag voor Rasmus Højlund voorin.

Brobbey en Zirkzee in seizoen 2024/2025 Brian Brobbey 2024/2025 Joshua Zirkzee Oranje 1, Ajax 11 Wedstrijden Oranje 1, ManU 10 Oranje 82, Ajax 462 Speelminuten Oranje 74, ManU 510 Oranje 0, Ajax 1 Goals Oranje 1, ManU 1 Oranje 1, Ajax 2 Assists Oranje 1, ManU 0 Oranje 1, Ajax 3 Bij goals betrokken Oranje 2, ManU 1 Oranje 1, Ajax 16 Schoten Oranje 4, ManU 14 Oranje 1, Ajax 11 Gecreëerde kansen Oranje 4, ManU 6 Oranje 2, Ajax 27 Bij schoten betrokken Oranje 8, ManU 20

De keuze van Zirkzee om na een indrukwekkend seizoen bij Bologna in de Serie A naar Manchester United te verkassen, was niet de makkelijkste. Een overgang naar de Italiaanse topclub AC Milan, dat ook interesse had, was misschien logischer geweest.

Kritiek van Oranje-iconen Gullit en Van Basten

"Hij had beter ja kunnen zeggen tegen Milan", sprak Oranje-icoon Ruud Gullit onlangs in de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. "Hij kent de Serie A. Voor zijn ontwikkeling was nog een paar seizoenen in die competitie heel bruikbaar geweest, maar dan bij een topclub als Milan. Nu zit hij bij een club met heel veel problemen."

Bij het zwalkende Manchester United is het momenteel lastig voor iedere speler, laat staan voor een nieuweling. Dat probleem heeft Brobbey niet. De Amsterdammer kent Ajax, kent de eredivisie, maar wacht desondanks op zijn eerste competitiegoal van het seizoen.

Brobbey kwam dit seizoen voor Ajax één keer tot scoren met zestien schoten in alle competities, thuis tegen het Poolse Jagiellonia Białystok. In de 261 speelminuten na dat duel scoorde de spits niet met zijn zeven schoten.

Ook Brobbey kreeg kritiek van een Oranje-icoon, niet voor het eerst van Marco van Basten. "Hij werkt hard en is een goed aanspeelpunt, maar is geen geraffineerde jongen en ook geen slimme voetballer", zei Van Basten in Rondo op Ziggo.

"De opleiding van Ajax is aanspreekbaar hiervoor", ging Van Basten verder. "Want wat hebben ze in godsnaam met die jongen uitgespookt in al die jaren? Hij is sterk en explosief, maar technisch is hij ondermaats."

Koeman onderkent de minpunten van Brobbey, maar verpakt het iets subtieler. "Er is een aantal onderdelen waarop hij kan en moet verbeteren, maar dat is logisch voor een spits van 22", aldus Koeman. "Alleen extreem grote talenten zijn misschien volmaakt op die leeftijd."

"Tegen Duitsland hebben we gezien waar zijn kwaliteiten liggen: snelheid, sterk, balvast, altijd diepte", zei Koeman. "En er zit rek in. Dat beseft hij en daar staat hij open voor. Daar praat ik met hem over, maar met name bij de club kan en moet hij verbeteren."

Enige twee centrumspitsen in selectie

Voor viervoudig international Brobbey en drievoudig international Zirkzee lonkt in ieder geval veel speeltijd in de komende dagen. De twee zijn bij afwezigheid van onder anderen Wout Weghorst en Memphis Depay de enige centrumspitsen in de selectie.

Voor Koeman is het niet alleen van belang hoe Brobbey en Zirkzee het in de komende interlands tegen Hongarije en Duitsland laten zien. "Bij hun club moeten ze dusdanig presteren dat er een situatie gaat komen dat je er voor één kiest", sprak de bondcoach.