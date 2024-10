NOS Voetbal • vandaag, 19:21 Koeman blij met assistent Jonk: 'Afgesproken dat hij sowieso tot 2026 blijft'

Voorafgaand aan het Nations League-duel met Hongarije (vrijdagavond om 20.45 uur) is bondscoach Ronald Koeman ontspannen. Hij kan met het Nederlands elftal terugkijken op een goede interlandperiode in september en hoopt die goede vorm mee te nemen.

Vorige maand speelde Oranje tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) en Duitsland (2-2 gelijkspel) en kwam het in beide wedstrijden goed voor de dag. "We gaan op dezelfde wijze door. Het gevoel is goed en we hebben deze week ook goed kunnen trainen", vertelt Koeman.

Ten opzichte van de vorige interlandperiode zijn er aardig wat personele wijzigingen doorgevoerd. De opmerkelijkste was misschien wel in de technische staf: Wim Jonk werd aangesteld als assistent van Koeman.

Jonk blijft sowieso tot 2026

Met Jonk, tot vorig jaar hoofdtrainer van FC Volendam, zijn harde afspraken gemaakt, vertelt Koeman. "We hebben afgesproken dat hij sowieso tot het WK 2026 erbij is. Het kan niet dat de verbintenis daarvoor verbroken wordt, dat is ook de eis die ik heb gesteld."

ANP Assistenten Wim Jonk en Erwin Koeman en bondscoach Ronald Koeman tijdens de training

Daarmee refereert Koeman aan het vertrek van zijn vorige assistent, Sipke Hulshoff. Hij vertrok na het EK bij het Nederlands elftal om assistent te worden van Arne Slot bij Liverpool. Daardoor moest Koeman op zoek naar een vervanger.

"We hebben de afgelopen periode veel gesprekken gehad, ook met Jonk", zegt de bondscoach. "Daaruit leer je hoe hij over voetbal denkt, maar ook over de manier van training geven. Het is altijd afwachten hoe het dan loopt, maar het goede gevoel uit de gesprekken heb ik deze week bevestigd gezien."

Koeman lijkt niet gespannen voor het duel met Hongarije. Eerder is hij benieuwd, zo vertelt de Groninger.

"We zullen meer in balbezit zijn dan de tegenstander. Ik ben benieuwd hoe ze ons willen gaan bespelen, want ik vond dat ze vrij veel risico's namen in hun uitduel bij Duitsland." Die wedstrijd verloren de Hongaren met 5-0.

Wie er morgen in de spits speelt, geeft de bondscoach nog niet prijs. Zowel Joshua Zirkzee als Brian Brobbey maakte in de vorige interlandperiode een goede indruk, dus heeft Koeman een luxeprobleem.