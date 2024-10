ANP Teun Koopmeiners

NOS Voetbal • vandaag, 15:31 Koopmeiners komende tijd niet in actie vanwege ribblessure

Teun Koopmeiners is de komende weken uitgeschakeld vanwege een ribblessure. Dat is gebleken uit tests die hij heeft ondergaan bij zijn club Juventus.

De Italianen melden dat de 21-voudig Oranje-international een behandeling ondergaat. Hoelang Koopmeiners precies is uitgeschakeld, laat de club uit Turijn in het midden. De middenvelder liep de blessure op in het thuisduel van Juventus met Cagliari van vorige week zondag.

Hij meldde zich maandag nog wel in Zeist bij het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Duitsland, maar al snel bleek dat hij niet fit genoeg was om deze interlandperiode in actie te komen. Bondscoach Ronald Koeman riep PSV'er Guus Til op als vervanger.

Koopmeiners miste afgelopen zomer ook al het EK in Duitsland, omdat hij vlak voor het toernooi een spierblessure opliep.

Nederlands elftal

Zonder Koopmeiners speelt het Nederlands elftal de komende dagen twee wedstrijden in de Nations League. Eerst wacht vrijdag een uitduel met Hongarije in Boedapest, waarna een paar dagen later (15 oktober) in München de kraker tegen Duitsland wacht.

Nederland behaalde vier punten in de eerste twee groepswedstrijden. Daardoor gaat Oranje samen met Duitsland aan kop in groep A3. De nummers één en twee plaatsen zich uiteindelijk voor de kwartfinale van het toernooi.

Hongarije-Nederland bij de NOS De Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (vrijdag 20.45 uur) en Duitsland (maandag 20.45 uur) zijn bij de NOS te volgen. De duels zijn te zien op NPO 3, NOS.nl en de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur. De duels zijn ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Ook worden de wedstrijden voor blinden en slechtzienden op NPO 1 extra (kanaal 81) voorzien van audiodescriptie.