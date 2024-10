Koopmeiners haakt geblesseerd af bij Oranje, PSV'er Til is zijn vervanger

Oranje bij de NOS

Vanaf vandaag kun je alles rond Oranje live volgen via streams op NOS.nl en in de NOS-app. Zo is vanmiddag een persconferentie van bondscoach Ronald Koeman om 16.25 uur via deze livestream te bekijken.

De Nations League-wedstrijd van Nederland tegen Hongarije is vrijdag vanaf 20.15 uur via deze livestream te zien. Het duel is ook op televisie te volgen en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. De afrap is om 20.45 uur. Drie dagen later speelt Oranje vanaf hetzelfde tijdstip tegen Duitsland in München.