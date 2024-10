ANP Jerdy Schouten

NOS Voetbal • vandaag, 12:14 • Aangepast vandaag, 15:00 Vermoeide Schouten niet in Oranje-selectie, terugkeer Maatsen en Wieffer

Bondscoach Ronald Koeman heeft Ian Maatsen (Aston Villa) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) opgenomen in de 23-koppige selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met Hongarije (vrijdag 11 oktober in Boedapest) en Duitsland (maandag 14 oktober in München). Zij ontbraken in de voorselectie.

Door de namen van Jerdy Schouten, Jurriën Timber, Joey Veerman, Wout Weghorst en Jan Paul van Hecke, die vorige maand als invaller in het thuisduel met Duitsland (2-2) zijn interlanddebuut maakte, ging juist een streep.

Vermoeide Schouten

Van de laatste vier was al bekend dat ze met fysiek ongemak kampen. PSV'er Schouten speelde dinsdag de volle negentig minuten in het Champions League-duel met Sporting Portugal, maar kwam niet fit uit de strijd. "Schouten is niet echt geblesseerd", lichtte PSV-coach Peter Bosz vrijdagmiddag toe. "Het is meer algehele vermoeidheid."

Nathan Aké (Manchester City) was vanwege een blessure al niet opgenomen in de voorselectie, terwijl Memphis Depay, die zijn vizier nog altijd gericht heeft op Oranje-topscorer Robin van Persie (46 om 50 goals), wegens zijn recente overgang naar het Braziliaanse Corinthians in de wachtkamer plaats moest nemen.

De selectie van het Nederlands elftal Keepers: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford) en Nick Olij (Sparta Rotterdam). Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Matthijs de Ligt (Manchester United), Ian Maatsen (Aston Villa), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Stefan de Vrij (Inter). Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Quinten Timber (Feyenoord), Xavi Simons (RB Leipzig) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion). Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Joshua Zirkzee (Manchester United), Justin Kluivert (Bournemouth) en Donyell Malen (Borussia Dortmund).

Nederland begon de nieuwe Nations League-campagne met een 5-2 thuiszege op Bosnië en Herzegovina, waarna enkele dagen later het gelijkspel tegen Duitsland volgde.

Na de laatste twee groepswedstrijden, die in november worden afgewerkt, plaatsen de nummer één en twee van de poule zich voor de kwartfinales. Die staan voor maart op het programma.

Sla de carrousel over NOS

NOS