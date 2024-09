AFP Memphis Depay tijdens de training bij Corinthians

NOS Voetbal • vandaag, 13:12 Koeman heeft geen plek voor Depay in voorselectie Oranje, ook geen Bijlow

Bondscoach Ronald Koeman heeft ook in de 26-koppige voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende Nations League-duels met Hongarije en Duitsland geen plaats ingeruimd voor Memphis Depay. De aanvaller heeft weliswaar inmiddels in het Braziliaanse Corinthians een nieuwe club gevonden, maar is nog niet aan spelen toegekomen.

De 30-jarige Depay, die nog vier treffers nodig heeft om naast Oranje-topscorer Robin van Persie (50 doelpunten) te komen, ontbrak ook tijdens de recente interlands tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) en Duitsland (2-2).

NOS

Koeman liet rond die duels in het midden of de 98-voudig international überhaupt nog in aanmerking komt voor het Nederlands elftal, maar roemde de betrokkenheid van Depay, die de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina op de tribune bijwoonde. De bondscoach zette wel een streep door de naar de Saudische competitie vertrokken Steven Bergwijn.

Koopmeiners terug

Teun Koopmeiners, die onlangs Atalanta verruilde voor Juventus, ontbrak tijdens de afgelopen interlands, maar zit nu wel weer bij de 26 namen. Hetzelfde geldt voor Internazionale-verdediger Stefan de Vrij, die wegens een kwetsuur niet beschikbar was.

Nathan Aké (Manchester City), die tegen Duitsland geblesseerd uitviel en nog niet hersteld is, en de eveneens geblesseerde Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) ontbreken op de lijst. Koeman heeft deze keer slechts drie keepers in de voorselectie opgenomen en dat is ten koste gegaan van Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Nederland speelt op vrijdag 11 oktober in Boedapest tegen Hongarije en op maandag 14 oktober tegen Duitsland. Op vrijdag 4 oktober geeft Koeman zijn definitieve selectie voor die wedstrijden prijs.

De voorselectie van Koeman: Keepers: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford) en Nick Olij (Sparta Rotterdam). Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Stefan de Vrij (Inter). Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Joey Veerman (PSV), Quinten Timber (Feyenoord) en Xavi Simons (RB Leipzig). Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Joshua Zirkzee (Manchester United), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (Ajax).