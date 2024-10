ANP Teun Koopmeiners

NOS Voetbal • vandaag, 00:13 Pikorde ligt open bij vernieuwd Oranje: wie neemt de handschoen op?

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



Het was de vorige interlandperiode een veelbelovend begin van een nieuwe periode voor het Nederlands elftal. Bij het eerste samenzijn sinds het EK werd duidelijk dat de hiërarchie bij Oranje verandert. De concurrentie wordt heviger, jonge honden ruiken hun kans.

Ook deze periode - Nederland komt vandaag samen voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (vrijdag) en Duitsland (maandag) - wordt daarom interessant.

Tijjani Reijnders, Joshua Zirkzee en Ryan Gravenberch vielen op vorige keer. Wie onderscheidt zich deze week en wie neemt het voortouw?

Afscheid oudgedienden

Met het (voorlopige) afscheid van Georginio Wijnaldum en Marten de Roon, het definitieve vaarwel van Daley Blind, het hopen op volledig herstel van Frenkie de Jong en het wachten op een wederopstanding van Memphis Depay zijn veel vertrouwde namen van de afgelopen jaren er niet bij.

Reserve-aanvoerder Nathan Aké was in de vorige periode present, maar viel in de laatste wedstrijd tegen Duitsland uit. De verdediger van Manchester City is absent. Van de 'oude' garde melden aanvoerder Virgil van Dijk en Denzel Dumfries zich vandaag wel in Zeist.

Wie kunnen op hiërarchisch vlak een nieuwe stap zetten? Bondscoach Ronald Koeman noemde zelf Cody Gakpo. Een logische naam op basis van diens prestaties bij Oranje, maar bij Liverpool is de Eindhovenaar niet bepalend.

De tijden van Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Koeman liggen ver achter ons, die van Clarence Seedorf, Edgar Davids, Dennis Bergkamp, Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie ook. Toen waren Nederlandse internationals bepalend in Europa. Wie van de huidige Oranje-spelers is buiten Van Dijk bepalend bij een topclub in een Europese topcompetitie?

Tijd voor Koopmeiners bij Oranje

Xavi Simons is constant bij RB Leipzig, Reijnders laat het al enige tijd zien bij AC Milan, Teun Koopmeiners wordt bij Juventus een grotere meneer, Gravenberch blinkt sinds kort uit bij Liverpool, Micky van de Ven doet dat bij Tottenham Hotspur en het is aan Jurriën Timber dat ook te doen bij Arsenal.

Het zijn de namen die in de opbouw naar het WK van 2026 hun plek kunnen veroveren in de pikorde bij Oranje. Van Koopmeiners mag wat worden verwacht, is het niet in deze periode dan wel in de volgende. Zondag viel hij geblesseerd uit bij Juve tegen Cagliari (1-1).

De 26-jarige Castricummer was in Oranje veelal bleekjes, maar heeft nu de leeftijd voor een leidende rol en heeft nu ook een topclub achter zijn naam. Dat telt qua status in een groep van Oranje-internationals. Het wordt voor Koopmeiners na het missen van het EK een weerzien met Oranje.

Zirkzee en Brobbey zoeken bevestiging

De hosannastemming over spitsen Zirkzee en Brian Brobbey na de afgelopen twee interlands werd afgelopen maand voorzien van een flinke nuance: beide spitsen scoren niet op clubniveau.

Koeman liet zich na de afgelopen interlandperiode ontvallen dat hij na de keuze voor Zirkzee tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) en de kans voor Brobbey tegen Duitsland (2-2) in de komende twee wedstrijden met een vaste spits wil spelen. Zirkzee of Brobbey?

AFP Joshua Zirkzee

Bij het zwalkende Manchester United kan Zirkzee zich niet onderscheiden en de afgelopen drie wedstrijden posteerde coach Erik ten Hag hem op de bank. Het doet de vraag rijzen of een transfer van Bologna naar United verstandig was, terwijl ook de Italiaanse topclub AC Milan interesse had.

Brobbey staat dit seizoen droog in de eredivisie. Kortom, Zirkzee en Brobbey bieden voorin ondanks hun sterke optreden van vorige keer geen zekerheid.

Zo mag Depay vanuit Brazilië nog hoop koesteren op weg naar hopelijk volledige fitheid en de nu afwezige Wout Weghorst staat, zoals gisteren weer bewezen, altijd op scherp om in te stappen.

Zirkzee en Brobbey moeten vechten voor hun plek, zoals Koopmeiners, Gravenberch, Reijnders, Quinten Timber en alle anderen dat moeten blijven doen. Een hogere plek in de pikorde moet je verdienen.