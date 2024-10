NOS Voetbal • vandaag, 18:40 Invaller Weghorst helpt Ajax in blessuretijd aan zege met goal en assist

4:49 Bekijk de samenvatting van Ajax - FC Groningen

Wout Weghorst heeft zijn eerste doelpunt voor Ajax gemaakt en het was een belangrijke. Als invaller was hij tegen FC Groningen goed voor de 2-1 in blessuretijd. Door ook een assist van Weghorst werd het zelfs nog een 3-1 overwinning in de Johan Cruijff Arena.

Het betekende drie dagen na het gelijkspel bij Slavia Praag in de Europa League (1-1) de vierde thuiszege op rij in de eredivisie voor de Amsterdammers. Ajax komt daarmee op dertien punten uit zes wedstrijden.

0:49 Weghorst valt in en helpt Ajax in blessuretijd met eerste goal aan zege

Met Davy Klaassen als aanvoerder en Jordan Henderson op de bank begon Ajax aan de laatste wedstrijd voor de interlandperiode. De routinier bewees na een mager begin van Ajax gelijk zijn waarde door de thuisploeg in de 21ste minuut op voorsprong te schieten.

Na een worsteling tussen spits Brian Brobbey en zijn Groningse bewaker Marco Rente stond Klaassen zoals vaak op de juiste plek. Daarmee deed hij zijn bijnaam 'Mister 1-0' weer eens eer aan, nadat geen van zijn vorige zes eredivisiegoals een 1-0 of 0-1 waren geweest.

Goal Brobbey blijft uit

De overige kansen van Ajax waren vooral voor Brobbey. De spits vond doelman Etienne Vaessen echter op zijn weg en bij een volgende kans ging zijn inzet via een Gronings been over de achterlijn. Een eerste eredivisiegoal van het seizoen bleef uit voor Brobbey.

Pro Shots Brian Brobbey

Ajax begon de tweede helft goed en Kenneth Taylor was het eindstation van een flitsende combinatie. Vaessen redde echter knap en even later ging een poging van Berrand Traoré net naast.

Fout Sutalo leidt Groningse gelijkmaker in

Na een klein uur werd Brobbey vervangen, net als donderdag in Praag. En net als donderdag tegen Slavia daalde na meerdere wissels het niveau. En net als in Praag viel de gelijkmaker. Josip Sutalo zat na een lange uittrap van Vaessen helemaal mis en stelde daarmee Jorg Schreuders in staat te scoren: 1-1.

Ajax kreeg snel de kans om vanaf de strafschopstip weer op voorsprong te komen na een overtreding van Thijmen Blokzijl op Chuba Akpom, de vervanger van Brobbey. Na zijn zuivere, rake penalty van donderdag ging Branco van den Boomen opnieuw achter de bal staan.

Pro Shots Wout Weghorst

Waar Van den Boomen in Praag scoorde, had Vaessen in Amsterdam met een katachtige redding een prachtig antwoord op de strafschop van Van den Boomen.

Met onder anderen Weghorst als invaller voor de laatste minuten probeerde Ajax-coach Francesco Farioli puntenverlies te voorkomen.

Dat lukte zowaar, dankzij goudhaantje Weghorst. Met een kopbal op een voorzet van Anton Gaaei kopte hij Ajax in de 91ste minuut op 2-1 en drie minuten later voorzag hij Akpom van de assist bij de 3-1.